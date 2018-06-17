U2, Bryan Adams & More On Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
HOUR 1
STOP AND STARE -ONE REPUBLIC
HOME-PHILLIP PHILLIPS
A THOUSAND YEARS- CHRISTINA PERRI
IT’S TIME-IMAGINE DRAGONS
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER)- ADELE
WONDERWALL - OASIS
PERFECT - ED SHEERAN
FINE BY ME -ANDY GRAMMER
ANIMALS-MAROON 5
LIGHTS DOWN LOW - MAX
WONDER- NATALIE MERCHANT
SLOW HANDS-NIALL HORAN
HOUR 2
SHUT UP AND DANCE- WALK THE MOON
TAKE ME TO CHURCH -HOZIER
DON’T DREAM IT’S OVER- CROWDED HOUSE
AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS
CLOCKS- COLDPLAY
NEW RULES- DUA LIPA
IN MY BLOOD-SHAWN MENDES
BREATHE (2AM)- ANNA NALICK
CUTS LIKE A KNIFE -BRYAN ADAMS
US- JAMES BAY
I’M LIKE A BIRD - NELLY FURTADO
HOLDING BACK THE YEARS-SIMPLY RED
HOUR 3
SHE SETS THE CITY ON FIRE-GAVIN DeGRAW
LOVE SONG-SARA BAREILLES
HAVE IT ALL -JASON MRAZ
THE A TEAM- ED SHEERAN
BUDAPEST - GEORGE EZRA
MARRY ME - TRAIN
PIECE BY PIECE-KELLY CLARKSON
WE DON’T TALK ANYMORE- CHARLIE PUTH
SIT NEXT TO ME- FOSTER THE PEOPLE
RENEGADES - X AMBASSADORS
HAVANA -CAMILLA CABELLO
ONE- U2