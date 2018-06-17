U2

(Photo by PA Images/Sipa USA)

U2, Bryan Adams & More On Acoustic Sunrise

June 17, 2018
Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

Acoustic Sunrise with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

HOUR 1

STOP AND STARE -ONE REPUBLIC
HOME-PHILLIP PHILLIPS
A THOUSAND YEARS- CHRISTINA PERRI
IT’S TIME-IMAGINE DRAGONS
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER)- ADELE
WONDERWALL  - OASIS
PERFECT -  ED SHEERAN
FINE BY ME -ANDY GRAMMER
ANIMALS-MAROON 5
LIGHTS DOWN LOW - MAX              
WONDER- NATALIE MERCHANT
SLOW HANDS-NIALL HORAN

HOUR 2

SHUT UP AND DANCE- WALK THE MOON
TAKE ME TO CHURCH -HOZIER
DON’T DREAM IT’S OVER- CROWDED HOUSE
AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS
CLOCKS- COLDPLAY
NEW RULES-  DUA LIPA
IN MY BLOOD-SHAWN MENDES
BREATHE (2AM)- ANNA NALICK
CUTS LIKE A KNIFE -BRYAN ADAMS
US- JAMES BAY
I’M LIKE A BIRD -  NELLY FURTADO
HOLDING BACK THE YEARS-SIMPLY RED

HOUR 3

SHE SETS THE CITY ON FIRE-GAVIN DeGRAW
LOVE SONG-SARA BAREILLES
HAVE IT ALL -JASON MRAZ
THE A TEAM- ED SHEERAN
BUDAPEST - GEORGE EZRA
MARRY ME - TRAIN
PIECE BY PIECE-KELLY CLARKSON
WE DON’T TALK ANYMORE- CHARLIE PUTH
SIT NEXT TO ME- FOSTER THE PEOPLE
RENEGADES - X AMBASSADORS
HAVANA -CAMILLA CABELLO
ONE-  U2

Tags: 
acoustic sunrise

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