Sunday's Acoustic Sunrise with Dave Matthews, P!nk & More
Acoustic Sunrise with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
HOUR 1
SLOW HANDS -NIALL HORAN
PHOTOGRAPH- ED SHEERAN
EVERYDAY IS A WINDING ROAD-SHERYL CROW
BABYLON-DAVID GRAY
MR. KNOW IT ALL- KELLY CLARKSON
LET IT GO -JAMES BAY
NO ROOTS - ALICE MERTON
I DON’T WANNA BE-GAVIN DeGRAW
LIGHTS DOWN LOW-MAX
CARRY ON- FUN.
NEW RULES -DUA LIPA
LEAVE A LIGHT ON- TOM WALKER
HOUR 2
IN MY BLOOD- SHAWN MENDES
ADIA - SARAH McLACHLAN
SAY YOU WON’T LET GO - JAMES ARTHUR
WHATEVER IT TAKES-IMAGINE DRAGONS
WE DON’T TALK ANYMORE- CHARLIE PUTH
MISERY- MAROON 5
I’M YOURS-JASON MRAZ
HAVANA -CAMILLA CABELLO
COME TO ME- GOO GOO DOLLS
AHEAD OF MYSELF-X AMBASSADORS
100 YEARS-FIVE FOR FIGHTING
TAKE ON ME-A-HA
HOUR 3
PERFECT-ED SHEERAN
EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD - TEARS FOR FEARS
BECAUSE THE NIGHT- 10,000 MANIACS
CRASH INTO ME-DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
ON THE LOOSE-NIALL HORAN
I’M NOT THE ONLY ONE -SAM SMITH
HONEY, I’M GOOD -ANDY GRAMMER
WISH I KNEW YOU -THE REVIVALISTS
WHAT ABOUT US-P!NK
BETTER TOGETHER -JACK JOHNSON
REALIZE- COLBIE CAILLAT
LONELY NO MORE -ROB THOMAS