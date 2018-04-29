Star 102's Acoustic Sunrise with Bruno Mars, The Cranberries & More
Star 102's Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
WHEREVER YOU WILL GO-THE CALLING
BUBBLY-COLBIE CAILLAT
LET IT GO-JAMES BAY
ONE CALL AWAY-CHARLIE PUTH
MR. JONES-COUNTING CROWS
LIGHTS- ELLIE GOULDING
GIVE LOVE-ANDY GRAMMER
THINKING OUT LOUD-ED SHEERAN
DREAMS- THE CRANBERRIES
IRIS-GOO GOO DOLLS
BAD AT LOVE-HALSEY
COLLIDE-HOWIE DAY
HOUR 2
THAT’S WHAT I LIKE-BRUNO MARS
BRIAN WILSON -BARENAKED LADIES
NO ROOTS-ALICE MERTON
AHEAD OF MYSELF- X AMBASSADORS
ADIA-SARAH McLACHLAN
HEY JEALOUSY-GIN BLOSSOMS
ROLLING IN THE DEEP-ADELE
SOME NIGHTS-FUN.
LEAVE A LIGHT ON- TOM WALKER
BETTER TOGETHER- JACK JOHNSON
BOSTON- AUGUSTANA
SOMETHING ABOUT YOU- LEVEL 42
HOUR 3
SUNDAY MORNING-MAROON 5
EX’s & OH’s- ELLE KING
FREE FALLIN’-JOHN MAYER
PALACE-SAM SMITH
CLOCKS-COLDPLAY
BREAKEVEN -THE SCRIPT
THUNDER-IMAGINE DRAGONS
SUDDENLY I SEE- KT TUNSTALL
ONE SWEET WORLD- DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
HEARTS ON FIRE- GAVIN JAMES
ALL I WANNA DO-SHERYL CROW
BUDAPEST-GEORGE EZRA