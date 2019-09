Target Drops Bullseye's Top Toys of 2019 List

Check out Target's Bullseye List here. Here's some of the top contendors:

L.O.L. Surprise! Amazing Surprise

Ryan's World Treasure Chest – Exclusive

Animal Planet Extreme T-Rex Adventure Playset – Exclusive

PAW Patrol Super Mighty Pups Lookout Tower

Barbie Malibu House

Jetson Renegade Hoverboard – Exclusive

Hot Wheels Colossal Crash Trackset

Marvel Avengers: Endgame Titan Hero Series – Exclusive

Fortnite Jumbo Loot Llama Piñata

LeapFrog RockIt Twist

Nintendo Switch

Cry Babies Interactive Baby Doll – Exclusive

Buffalo Games Classic Pinball Board Game – Exclusive

Pictionary Air

Poopsie Rainbow Surprise Slime Kit