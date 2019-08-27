Tasty Tuesday: Angie's Chocolate Zucchini Cake Recipe

If Tim can make this, then you can make it!

August 27, 2019
Jen & Tim Show
Categories: 
Jen & Tim Show
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                         ANGIE'S CHOCOLATE ZUCCHINI CAKE RECIPE

  • 2 CUPS ALL-PURPOSE FLOUR
  • 2 CUPS WHITE SUGAR
  • ¾ CUP UNSWEETENED COCOA POWDER
  • 2 TEASPOONS BAKING SODA
  • 1 TEASPOON BAKING POWDER
  • ½ TEASPOON SALT
  • 1 TEASPOON GROUND CINNAMON
  • 4 EGGS
  • 1.5 CUPS VEGETABLE OIL
  • 3 CUPS GRATED ZUCCHINI
  • (OPTIONAL) ¾ CUP CHOPPED WALNUTS

PREHEAT OVEN TO 350.  GREASE AND FLOUR A 9X13 INCH BAKING PAN

IN A MEDIUM BOWL, STIR TOGETHER THE FLOUR, SUGAR, COCOA POWDER, BAKING SODA, BAKING POWDER, SALT AND CINNAMON.  ADD THE EGGS AND OIL AND MIX WELL.  POUR INTO PAN.

BAKE FOR 50-60 MINUTES.  COOL CAKE, AND FROST IS DESIRED.

Tags: 
tasty tuesday
angie
Tim Richards

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