Tasty Tuesday: Angie's Chocolate Zucchini Cake Recipe
If Tim can make this, then you can make it!
August 27, 2019
ANGIE'S CHOCOLATE ZUCCHINI CAKE RECIPE
- 2 CUPS ALL-PURPOSE FLOUR
- 2 CUPS WHITE SUGAR
- ¾ CUP UNSWEETENED COCOA POWDER
- 2 TEASPOONS BAKING SODA
- 1 TEASPOON BAKING POWDER
- ½ TEASPOON SALT
- 1 TEASPOON GROUND CINNAMON
- 4 EGGS
- 1.5 CUPS VEGETABLE OIL
- 3 CUPS GRATED ZUCCHINI
- (OPTIONAL) ¾ CUP CHOPPED WALNUTS
PREHEAT OVEN TO 350. GREASE AND FLOUR A 9X13 INCH BAKING PAN
IN A MEDIUM BOWL, STIR TOGETHER THE FLOUR, SUGAR, COCOA POWDER, BAKING SODA, BAKING POWDER, SALT AND CINNAMON. ADD THE EGGS AND OIL AND MIX WELL. POUR INTO PAN.
BAKE FOR 50-60 MINUTES. COOL CAKE, AND FROST IS DESIRED.