Halsey, John Mayer & More On Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
HOUR 1
FEEL IT STILL- PORTUGAL. THE MAN
WHAT ABOUT US - PINK
BE LIKE THAT- 3 DOORS DOWN
FLY AWAY- LENNY KRAVITZ
RIPTIDE - VANCE JOY
TIME AFTER TIME -CYNDI & SARAH
IN MY PLACE-COLDPLAY
TAKE ME TO CHURCH-HOZIER
COOL KIDS- ECHOSMITH
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
HARDER TO BREATHE- MAROON 5
ALL FOR YOU - SISTER HAZEL
HOUR 2
FOLLOW THROUGH- GAVIN DeGRAW
BAD AT LOVE-HALSEY
TOO MUCH TO ASK- NIALL HORAN
WHATEVER IT TAKES-IMAGINE DRAGONS
LOCKED OUT OF HEAVEN-BRUNO MARS
SET FIRE TO THE RAIN- ADELE
WAY DOWN WE GO- KALEO
HEAD OVER FEET-ALANIS MORISSETTE
PERFECT-ED SHEERAN
US -JAMES BAY
NO SUCH THING-JOHN MAYER
NEED YOU NOW -LADY ANTEBELLUM
HOUR 3
LIGHTS DOWN LOW-MAX
CHANDELIER-SIA
AHEAD OF MYSELF-X AMBASSADORS
I WON’T GIVE UP-JASON MRAZ
ONE WEEK- BARENAKED LADIES
LOOK AFTER YOU-THE FRAY
ATTENTION -CHARLIE PUTH
NO ROOTS - ALICE MERTON
COUNTING STARS-ONE REPUBLIC
COME ON GET HIGHER-MATT NATHANSON
THUNDER - IMAGINE DRAGONS
I WILL WAIT - MUMFORD & SONS