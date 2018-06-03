Fitz & The Tantrums, X Ambassadors & More On Star 102's Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
HOUR 1
WAKE ME UP-ALOE BLACC
IF YOU COULD ONLY SEE -TONIC
GIRLS CHASE BOYS-INGRID MICHAELSON
UNWELL-MATCHBOX 20
NO ONE- ALICIA KEYS|
ON THE LOOSE -NIALL HORAN
THE WALKER-FITZ & THE TANTRUMS
MERCY-SHWAN MENDES
DON’T - ED SHEERAN
RIPTIDE- VANCE JOY
FOR THE FIRST TIME -THE SCRIPT
HAND IN MY POCKET-ALANIS MORISSETTE
HOUR 2
NO ROOTS -ALICE MERTON
THE SCIENTIST- COLDPLAY
AM I WRONG - NICO & VINZ
US-JAMES BAY
CHASING CARS -SNOW PATROL
KILLING ME SOFTLY-COLBIE CAILLAT
THAT’S WHAT I LIKE-BRUNO MARS
MEET VIRGINIA -TRAIN
ANGEL -SARAH & SANTANA
HEARTS ON FIRE-GAVIN JAMES
BELIEVER -IMAGINE DRAGONS
PERFECT- ED SHEERAN
HOUR 3
SUNDAY MORNING- MAROON 5
A THOUSAND MILES -VANESSA CARLTON
HAVE IT ALL-JASON MRAZ
NAME -GOO GOO DOLLS
HO HEY-LUMINEERS
NO ONE IS TO BLAME- HOWARD JONES
OVER MY HEAD-THE FRAY
WHERE HAVE ALL THE COWBOYS GONE-PAULA COLE
AHEAD OF MYSELF- X AMBASSADORS
YOUR BODY IS A WONDERLAND- JOHN MAYER
IN MY BLOOD-SHAWN MENDES
POMPEII - BASTILLE