Adele, American Authors & More on Acoustic Sunrise
Star 102's Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am with host Dan O’Brien.
HOUR 1
HO HEY-LUMINEERS
HOW TO SAVE A LIFE-THE FRAY
WHEN WE WERE YOUNG-ADELE
ON THE LOOSE- NIALL HORAN
LET HER CRY-HOOTIE & THE BLOWFISH
COUNTING STARS-ONE REPUBLIC
BEST DAY OF MY LIFE-AMERICAN AUTHORS
STAY-ALESSIA CARA
HOW WOULD YOU FEEL-ED SHEERAN
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
DANCING ON MY OWN -CALUM SCOTT
YOU OUGHTA KNOW - ALANIS MORISSETTE
HOUR 2
ATTENTION-CHARLIE PUTH
I DON’T WANNA BE-GAVIN DeGRAW
REALIZE -COLBIE CAILLAT
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
HEY, SOUL SISTER -TRAIN
WILD HORSES -THE SUNDAYS
UNSTEADY -X AMBASSADORS
RUDE-MAGIC!NO ROOTS-ALICE MERTON
WICKED GAME -CHRIS ISAAK
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE-
JOHN MAYER
WHAT ABOUT US-P!NK
HOUR 3
PERFECT-ED SHEERAN
OVER MY HEAD-THE FRAY
LIGHTS DOWN LOW-MAX
LEAVE A LIGHT ON -TOM WALKER
I’M YOURS-JASON MRAZ
SMOOTH-ROB THOMAS
PHOTOGRAPH- NICKELBACK
GRENADE-BRUNO MARS
HAVANA -CAMILLA CABELLO
US-JAMES BAY
WE ARE YOUNG- FUN.
THIS TOWN-NIALL HORAN