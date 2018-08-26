Taylor Swift, Coldplay & More On Acoustic Sunrise August 26, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 26, 2018.
HOUR 1
HERE WITHOUT YOU - 3 DOORS DOWN
CHANDELIER - SIA
ONE MORE NIGHT - MAROON 5
A SKY FULL OF STARS- COLDPLAY
PERFECT - ED SHEERAN
IF IT MAKES YOU HAPPY - SHERYL CROW
THUNDER - IMAGINE DRAGONS
BACK TO DECEMBER -TAYLOR SWIFT
HOME - DAUGHTRY
LEAVE A LIGHT ON -TOM WALKER
HEY, SOUL SISTER -TRAIN
WALKIN’ IN MEMPHIS - MARC COHN
HOUR 2
NO ROOTS - ALICE MERTON
FOR THE FIRST TIME - THE SCRIPT
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
HAVE IT ALL- JASON MRAZ
HO HEY - SHAWN MENDES
SOMEONE LIKE YOU - ADELE
SAY YOU WON’T LET GO- JAMES ARTHUR
RUDE -MAGIC!
NEW RULES -DUA LIPA
TOO GOOD AT GOODBYES-SAM SMITH
WE DON’T TALK ANYMORE - CHARLIE PUTH
LONELY NO MORE-ROB THOMAS
HOUR 3
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
ADIA- SARAH McLACHLAN
FREE FALLIN’- JOHN MAYER
DELICATE-TAYLOR SWIFT
I LIVED -ONE REPUBLIC
BROKEN - LOVELY THE BAND
THAT’S WHAT I LIKE- BRUNO MARS
WONDER - NATALIE MERCHANT
DON’T - ED SHEERAN
AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS
HOW TO SAVE A LIFE - THE FRAY
SAFE AND SOUND -CAPITAL CITIES