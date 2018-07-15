Sheryl Crow, Vance Joy & More This Weekend On Acoustic Sunrise
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for July 15, 2018.
HOUR 1
HANGING BY A MOMENT -LIFEHOUSE
NEW RULES- DUA LIPA
HOW TO SAVE A LIFE-THE FRAY
TOO CLOSE-ALEX CLARE
BEHIND THESE HAZEL EYES- KELLY CLARKSON
DAUGHTERS-JOHN MAYER
THUNDER-IMAGINE DRAGONS
DESPARATELY WANTING- BETTER THAN EZRA
SOAK UP THE SUN -SHERYL CROW
YOUNGER -A GREAT BIG WORLD
RIPTIDE-VANCE JOY
WISH I KNEW YOU- THE REVIVALISTS
HOUR 2
THAT’S WHAT I LIKE -BRUNO MARS
AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS
SOMEONE LIKE YOU -ADELE
PERFECT -ED SHEERAN
BLACK BALLOON-GOO GOO DOLLS
I’M NOT THE ONLY ONE- SAM SMITH
FOLLOW THROUGH-GAVIN DeGRAW
EVERYWHERE -MICHELLE BRANCH
ON THE LOOSE - NIALL HORAN
3AM- MATCHBOX 20
MERCY - SHAWN MENDES
WHO KNEW - P!NK
HOUR 3
HAVE IT ALL-JASON MRAZ
LITTLE TALKS-OF MONSTERS & MEN
LIGHTS DOWN LOW-MAX
LET HER GO - PASSENGER
OVER MY HEAD -THE FRAY
BRING ME TO LIFE- EVANESCENCE
IN MY BLOOD -SHAWN MENDES
FIELDS OF GOLD- EVA CASSIDYPER
WHATEVER IT TAKES-IMAGINE DRAGONS
WHY GEORGIA- JOHN MAYER
BRAVE - SARA BAREILLES
RENEGADES - X AMBASSADORS