Portugal. The Man, X Ambassadors & More On Acoustic Sunrise

June 24, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Portugal. The Man performs

© Zo Meyers-USA TODAY Sports

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Acoustic Sunrise
Music

Acoustic Sunrise with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

HOUR 1

SAY YOU WON’T LET GO -JAMES ARTHUR
IRONIC - ALANIS MORISSETTE
WHEREVER YOU WILL GO-THE CALLING        
ONE CALL AWAY- CHARLIE PUTH
WHAT ABOUT US -P!NK
BACK HOME - ANDY GRAMMER
CASTLE ON THE HILL-ED SHEERAN
CLARITY  - ZEDD F. FOXES
HOME-DAUGHTRY
ROUND HERE - COUNTING CROWS                     
HO HEY - LUMINEERS
PUT YOUR RECORDS ON -CORINNE BAILEY RAE

HOUR 2

PUSH - MATCHBOX 20
HERE WITH ME- DIDO
HAVE IT ALL -JASON MRAZ  
7 YEARS - LUKAS GRAHAM
ON THE LOOSE- NIALL HORAN
SET FIRE TO THE RAIN- ADELE
THUNDER- IMAGINE DRAGONS
ROLLING IN THE DEEP- ADELE
HOW WOULD YOU FEEL - ED SHEERAN
LOST - COLDPLAY
NO ROOTS- ALICE MERTON
COME ON GET HIGHER - MATT NATHANSON

HOUR 3

AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS
MARVIN GAYE- CHARLIE PUTH
MESSAGE IN A BOTTLE- JOHN MAYER
US-JAMES BAY
I WANT YOU BACK - KT TUNSTALL
WISH I KNEW YOU  - THE REVIVALISTS
BRIAN WILSON - BARENAKED LADIES
FEEL IT STILL- PORTUGAL. THE MAN
LIGHTS DOWN LOW- MAX
CRASH INTO ME - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
OVER MY HEAD -THE FRAY
SLOW HANDS-NIALL HORAN

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