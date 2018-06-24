Portugal. The Man, X Ambassadors & More On Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
HOUR 1
SAY YOU WON’T LET GO -JAMES ARTHUR
IRONIC - ALANIS MORISSETTE
WHEREVER YOU WILL GO-THE CALLING
ONE CALL AWAY- CHARLIE PUTH
WHAT ABOUT US -P!NK
BACK HOME - ANDY GRAMMER
CASTLE ON THE HILL-ED SHEERAN
CLARITY - ZEDD F. FOXES
HOME-DAUGHTRY
ROUND HERE - COUNTING CROWS
HO HEY - LUMINEERS
PUT YOUR RECORDS ON -CORINNE BAILEY RAE
HOUR 2
PUSH - MATCHBOX 20
HERE WITH ME- DIDO
HAVE IT ALL -JASON MRAZ
7 YEARS - LUKAS GRAHAM
ON THE LOOSE- NIALL HORAN
SET FIRE TO THE RAIN- ADELE
THUNDER- IMAGINE DRAGONS
ROLLING IN THE DEEP- ADELE
HOW WOULD YOU FEEL - ED SHEERAN
LOST - COLDPLAY
NO ROOTS- ALICE MERTON
COME ON GET HIGHER - MATT NATHANSON
HOUR 3
AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS
MARVIN GAYE- CHARLIE PUTH
MESSAGE IN A BOTTLE- JOHN MAYER
US-JAMES BAY
I WANT YOU BACK - KT TUNSTALL
WISH I KNEW YOU - THE REVIVALISTS
BRIAN WILSON - BARENAKED LADIES
FEEL IT STILL- PORTUGAL. THE MAN
LIGHTS DOWN LOW- MAX
CRASH INTO ME - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
OVER MY HEAD -THE FRAY
SLOW HANDS-NIALL HORAN