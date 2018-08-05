Portugal. The Man, Hozier & More On Acoustic Sunrise
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 5, 2018.
HOUR 1
LIGHTS DOWN LOW - MAX
I’M YOURS -JASON MRAZ
NEXT TO ME - EMELI SANDE
DROPS OF JUPITER- TRAIN
TAKE ME TO CHURCH -HOZIER
I CHOOSE YOU -SARA BAREILLES
CHASING CARS - SNOW PATROL
BELIEVER - IMAGINE DRAGONS
TOO MUCH TO ASK-NIALL HORAN
PERFECT -ED SHEERAN
THE OLD APARTMENT - BARENAKED LADIES
NO ROOTS - ALICE MERTON
HOUR 2
IN MY BLOOD -SHAWN MENDES
ANIMALS -MAROON 5
BROKEN- LOVELY THE BAND
WHAT ABOUT US- PINK
I’M NOT THE ONLY ONE- SAM SMITH
COOL KIDS-ECHOSMITH
FEEL IT STILL- PORTUGAL. THE MAN
GONE, GONE, GONE- PHILLIP PHILLIPS
HOW TO SAVE A LIFE-THE FRAY
LOVE IS BIGGER- U2
UNSTEADY - X AMBASSADORS
THE REASON - HOOBASTANK
HOUR 3
CASTLE ON THE HILL -ED SHEERAN
SOME NIGHTS - FUN.
HAVANA - CAMILLA CABELLO
HOW LONG - CHARLIE PUTH
COUNTING STARS - ONE REPUBLIC
BOYS OF SUMMER - KT TUNSTALL
DELICATE-TAYLOR SWIFT
I DON’T WANNA BE-GAVIN DeGRAW
HAVE IT ALL-JASON MRAZ
SMOOTH-ROB THOMAS
SIT NEXT TO ME-FOSTER THE PEOPLE
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS