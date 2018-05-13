Phil Collins, The Revivalists & More On Acoustic Sunrise
Star 102's Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am with host Dan O’Brien.
HOUR 1
SHAPE OF YOU- ED SHEERAN
BEHIND THESE HAZEL EYES- KELLY CLARKSON
RADIOACTIVE-IMAGINE DRAGONS
A SKY FULL OF STARS -COLDPLAY
WISH I KNEW YOU-THE REVIVALISITS
CLOSER-CONOR MAYNARD
SAY YOU WON’T LET GO-JAMES ARTHUR
FINE BY ME- ANDY GRAMMER
DROPS OF JUPITER-TRAIN
US -JAMES BAY
NAME-GOO GOO DOLLS
ORDINARY WORLD-DURAN DURAN
HOUR 2
LIGHTS DOWN LOW- MAX
I’M LIKE A BIRD-NELLY FURTADO
AHEAD OF MYSELF-X AMBASSADORS
LATCH-SAM SMITH
DESPARATELY WANTING-BETTER THAN EZRA
SET OUR OF YOUR OWN WAY-U2
SHUT UP AND DANCE- WALK THE MOON
ON THE LOOSE-NIALL HORAN
SOMEONE LIKE YOU-ADELE
IN MY BLOOD-SHAWN MENDES
HANGING BY A MOMENT- LIFEHOUSE
IN THE AIR TONIGHT - PHIL COLLINS
HOUR 3
WHATEVER IT TAKES-IMAGINE DRAGONS
ALL I WANT-TOAD THE WET SPROCKET
DAUGHTERS-JOHN MAYER
HOW LONG- CHARLIE PUTH
3AM- MATCHBOX 20
HEARTS ON FIRE - GAVIN JAMES
NO ROOTS - ALICE MERTON
WAKE ME UP -ALOE BLACC
POMPEII - BASTILLE
PERFECT - ED SHEERAN
NEW RULES- DUA LIPA
ANTS MARCHING-DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS