Jason Mraz, Goo Goo Dolls & More On Acoustic Sunrise
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for July 29, 2018.
HOUR 1
SAY YOU WON’T LET GO-JAMES ARTHUR
HERE WITH ME- DIDO
HER DIAMONDS - ROB THOMAS
TREAT YOU BETTER-SHAWN MENDES
SOMEDAY- NICKELBACK
A THOUSAND YEARS- CHRISTINA PERRI
WE DON’T TALK ANYMORE-CHARLIE PUTH
HEAD OVER FEET-ALANIS MORISSETTE
APOLOGIZE-ONE REPUBLIC
AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS
THINKING OUT LOUD- ED SHEERAN
SAVE TONIGHT - EAGLE-EYE CHERRY
HOUR 2
HONEY, I’M GOOD - ANDY GRAMMER
BREATHE (2AM- ANNA NALICK
SIT NEXT TO ME- FOSTER THE PEOPLE
YOUR BODY IS A WONDERLAND -JOHN MAYER
WALK ON THE OCEAN -TOAD THE WET SPROCKET
LET IT GO -JAMES BAY
PIECE BY PIECE - KELLY CLARSKON
GRENADE -BRUNO MARS
WHATEVER IT TAKES -IMAGINE DRAGONS
BABYLON - DAVID GRAY
BUBBLY -COLBIE CAILLAT
DANCING ON MY OWN -CALUM SCOTT
HOUR 3
DELICATE -TAYLOR SWIFT
YELLOW- COLDPLAY
RENEGADES -X AMBASSADORS
HAVE IT ALL- JASON MRAZ
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER)- ADELE
IN YOUR EYES-JEFFREY GAINES
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
HERE WITHOUT YOU - 3 DOORS DOWN
NO ROOTS - ALICE MERTON
NAME- GOO GOO DOLLS
PERFECT -ED SHEERAN
BEST DAY OF MY LIFE - AMERICAN AUTHORS