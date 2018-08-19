Duran Duran, One Republic & More On Acoustic Sunrise August 19, 2018

August 19, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Duran Duran performing live

© Press Association

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 19, 2018.

HOUR 1

COUNTING STARS  - ONE REPUBLIC

SIT NEXT TO ME  - FOSTER THE PEOPLE

THANK YOU-  DIDO 

YOUR BODY IS A WONDERLAND - JOHN MAYER

NO ONE  - ALICIA KEYS

NOT OVER YOU  -GAVIN DeGRAW

MARVIN GAYE  - CHARLIE PUTH

THE WAY - FASTBALL

WISH I KNEW YOU - THE REVIVALISTS

WHATEVER IT TAKES- IMAGINE DRAGONS                     

EVERYTHING YOU WANT - VERTICAL HORIZON

BECAUSE OF YOU -KELLY CLARKSON

HOUR 2

SOME NIGHTS  - FUN.

SET FIRE TO THE RAIN - ADELE

LIGHTS DOWN LOW - MAX

THE REMEDY- JASON MRAZ

STITCHES -SHAWN MENDES

POMPEII  -BASTILLE  

UNSTEADY  - X AMBASSADORS

THANK YOU- ALANIS MORISSETTE

SLOW HANDS - NIALL HORAN

I LIKE ME BETTER-LAUV

HOUR 3

SHAPE OF YOU  - ED SHEERAN

ON TOP OF THE WORLD - IMAGINE DRAGONS

SAVE A PRAYER  -  DURAN DURAN

BETTER TOGETHER  -JACK JOHNSON

LOVE SONG-  SARA BAREILLES

CRAZY  -  SEAL

SUNDAY MORNING - MAROON 5

YELLOW -  COLDPLAY

MEANT TO BE- BE BE REXHA

CRASH INTO ME -DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS

WALK ON THE OCEAN -TOAD THE WET SPROCKET

ATTENTION -CHARLIE PUTH

Tags: 
acoustic sunrise

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