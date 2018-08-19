Duran Duran, One Republic & More On Acoustic Sunrise August 19, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for August 19, 2018.
HOUR 1
COUNTING STARS - ONE REPUBLIC
SIT NEXT TO ME - FOSTER THE PEOPLE
THANK YOU- DIDO
YOUR BODY IS A WONDERLAND - JOHN MAYER
NO ONE - ALICIA KEYS
NOT OVER YOU -GAVIN DeGRAW
MARVIN GAYE - CHARLIE PUTH
THE WAY - FASTBALL
WISH I KNEW YOU - THE REVIVALISTS
WHATEVER IT TAKES- IMAGINE DRAGONS
EVERYTHING YOU WANT - VERTICAL HORIZON
BECAUSE OF YOU -KELLY CLARKSON
HOUR 2
SOME NIGHTS - FUN.
SET FIRE TO THE RAIN - ADELE
LIGHTS DOWN LOW - MAX
THE REMEDY- JASON MRAZ
STITCHES -SHAWN MENDES
POMPEII -BASTILLE
UNSTEADY - X AMBASSADORS
THANK YOU- ALANIS MORISSETTE
SLOW HANDS - NIALL HORAN
I LIKE ME BETTER-LAUV
HOUR 3
SHAPE OF YOU - ED SHEERAN
ON TOP OF THE WORLD - IMAGINE DRAGONS
SAVE A PRAYER - DURAN DURAN
BETTER TOGETHER -JACK JOHNSON
LOVE SONG- SARA BAREILLES
CRAZY - SEAL
SUNDAY MORNING - MAROON 5
YELLOW - COLDPLAY
MEANT TO BE- BE BE REXHA
CRASH INTO ME -DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
WALK ON THE OCEAN -TOAD THE WET SPROCKET
ATTENTION -CHARLIE PUTH