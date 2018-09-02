Bryan Adams, A Great Big World & More On Acoustic Sunrise September 2, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for September 2, 2018.
HOUR 1
IRIS -GOO GOO DOLLS
ROLLING IN THE DEEP - ADELE
LET IT GO- JAMES BAY
ONE CALL AWAY-CHARLIE PUTH
IF YOU COULD ONLY SEE- TONIC
LIGHTS - ELLIE GOULDING
CASTLE ON THE HILL - ED SHEERAN
LINGER -THE CRANBERRIES
BUDAPEST - GEORGE EZRA
I LIKE ME BETTER - LAUV
ANIMALS - MAROON 5
GERONIMO -SHEPPARD
HOUR 2
OVER MY HEAD- THE FRAY
THIS TOWN - NIALL HORAN
DELICATE- TAYLOR SWIFT
YOUNGER-A GREAT BIG WORLD
SUDDENLY I SEE-KT TUNSTALL
SUMMER OF ’69- BRYAN ADAMS
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
BREAKAWAY- KELLY CLARKSON
BEST I EVER HAD-GAVIN DeGRAW
LET’S SEE WHAT THE NIGHT CAN DO-JASON MRAZ
HAVANA - CAMILA CABELLO
HOUR 3
MEET VIRGINIA - TRAIN
WHAT ABOUT US -PINK
CLOSER- CONOR MAYNARD
SIT NEXT TO ME - FOSTER THE PEOPLE
NO ROOTS - ALICE MERTON
NATURAL - IMAGINE DRAGONS
SOMEHWERE ONLY WE KNOW - KEANE
FEEL IT STILL- PORTUGAL. THE MAN
YOU OUGHTA KNOW-ALANIS MORISSETTE
I WILL WAIT-MUMFORD & SONS
IF YOU’RE GONE- MATCHBOX 20
ALL I WANT - TOAD THE WET SPROCKET
PERFECT - ED SHEERAN