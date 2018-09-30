Matt Nathanson, Mumford & Sons & More On Acoustic Sunrise September 30, 2018

September 30, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise

Samantha Severo

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Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for September 30, 2018.

HOUR 1

TREAT YOU BETTER - SHAWN MENDES

HEAD OVER FEET - ALANIS MORISSETTE

PERFECT - ED SHEERAN

SHE WILL BELOVED - MAROON 5  

SLOW HANDS - NIALL HORAN

DREAMS  - THE CRANBERRIES

WE DON’T TALK ANYMORE- CHARLIE PUTH

TAKE ME TO CHURCH - HOZIER

DELICATE  -TAYLOR SWIFT

LET HER GO-PASSENGER

OVER MY HEAD-THE FRAY

DEMONS-MAGINE DRAGONS

HOUR 2

HAVE IT ALL -  JASON MRAZ

MEET VIRGINIA  - TRAIN

SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) -  ADELE

ROUND HERE - COUNTING CROWS

PIECE BY PIECE -  KELLY CLARKSON         

RENEGADES  - X AMBASSADORS

IRIS- GOO GOO DOLLS

LOVE SONG  - SARA BAREILLES

BEYOND-  LEON BRIDGES

COME ON GET HIGHER -  MATT NATHANSON

HO HEY -  LUMINEERS

ALL FOR YOU - SISTER HAZEL

HOUR 3

I LIKE ME BETTER -  LAUV

I DON’T WANNA BE - GAVIN DeGRAW

WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS

PHOTOGRAPH -  ED SHEERAN

HOLD BACK THE RIVER-JAMES BAY

DOWN UNDER- COLIN HAY

YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER

CLARITY -  ZEDD F. FOXES

I WILL WAIT- MUMFORD & SONS

BROKEN -  LOVELY THE BAND

WHO KNEW- P!NK

LONELY NO MORE -  ROB THOMAS

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