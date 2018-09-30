Matt Nathanson, Mumford & Sons & More On Acoustic Sunrise September 30, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for September 30, 2018.
HOUR 1
TREAT YOU BETTER - SHAWN MENDES
HEAD OVER FEET - ALANIS MORISSETTE
PERFECT - ED SHEERAN
SHE WILL BELOVED - MAROON 5
SLOW HANDS - NIALL HORAN
DREAMS - THE CRANBERRIES
WE DON’T TALK ANYMORE- CHARLIE PUTH
TAKE ME TO CHURCH - HOZIER
DELICATE -TAYLOR SWIFT
LET HER GO-PASSENGER
OVER MY HEAD-THE FRAY
DEMONS-MAGINE DRAGONS
HOUR 2
HAVE IT ALL - JASON MRAZ
MEET VIRGINIA - TRAIN
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) - ADELE
ROUND HERE - COUNTING CROWS
PIECE BY PIECE - KELLY CLARKSON
RENEGADES - X AMBASSADORS
IRIS- GOO GOO DOLLS
LOVE SONG - SARA BAREILLES
BEYOND- LEON BRIDGES
COME ON GET HIGHER - MATT NATHANSON
HO HEY - LUMINEERS
ALL FOR YOU - SISTER HAZEL
HOUR 3
I LIKE ME BETTER - LAUV
I DON’T WANNA BE - GAVIN DeGRAW
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
PHOTOGRAPH - ED SHEERAN
HOLD BACK THE RIVER-JAMES BAY
DOWN UNDER- COLIN HAY
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
CLARITY - ZEDD F. FOXES
I WILL WAIT- MUMFORD & SONS
BROKEN - LOVELY THE BAND
WHO KNEW- P!NK
LONELY NO MORE - ROB THOMAS