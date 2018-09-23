Kelly Clarkson, Fastball & More On Acoustic Sunrise September 23, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for September 23, 2018.
HOUR 1
COLLIDE - HOWIE DAY
HEY, SOUL SISTER -TRAIN
MR. KNOW IT ALL- KELLY CLARKSON
HOME - DAUGHTRY
HONEY, I’M GOOD - ANDY GRAMMER
WILD HORSES- THE SUNDAYS
THE WAY - FASTBALL
WHEN WE WERE YOUNG - ADELE
NATURAL-IMAGINE DRAGONS
TOO GOOD AT GOODBYES-SAM SMITH
EVERYBODY - INGRID MICHAELSON
LET IT GO - JAMES BAY
HOUR 2
DELICATE - TAYLOR SWIFT
LET HER CRY- HOOTIE & THE BLOWFISH
FLY AWAY - LENNY KRAVITZ
I LIKE ME BETTER-LAUV
FEEL IT STILL -PORTUGAL. THE MAN
HOW WOULD YOU FEEL - ED SHEERAN
I’M YOURS - JASON MRAZ
STAY - ALESSIA CARA
HOW TO SAVE A LIFE - THE FRAY
BEYOND - LEON BRIDGES
IN MY BLOOD -SHAWN MENDES
HEY MAMA - MAT KEARNEY
HOUR 3
BROKEN - LOVELY THE BAND
CLOCKS- COLDPLAY
GRENADE - BRUNO MARS
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
SUDDENLY I SEE- KT TUNSTALL
FREE FALLIN’ - JOHN MAYER
SOME NIGHTS - FUN.
THUNDER- IMAGINE DRAGONS
PERFECT - ED SHEERAN
POMPEII -BASTILLE
SIT NEXT TO ME- FOSTER THE PEOPLE
HAVE IT ALL- JASON MRAZ