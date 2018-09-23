Kelly Clarkson, Fastball & More On Acoustic Sunrise September 23, 2018

September 23, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Kelly Clarkson

© Anthony Behar

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for September 23, 2018.

HOUR 1

COLLIDE -  HOWIE DAY

HEY, SOUL SISTER -TRAIN

MR. KNOW IT ALL- KELLY CLARKSON          

HOME  - DAUGHTRY

HONEY, I’M GOOD - ANDY GRAMMER

WILD HORSES- THE SUNDAYS

THE WAY  -  FASTBALL

WHEN WE WERE YOUNG -  ADELE

NATURAL-IMAGINE DRAGONS

TOO GOOD AT GOODBYES-SAM SMITH             

EVERYBODY  - INGRID MICHAELSON

LET IT GO - JAMES BAY

HOUR 2

DELICATE  -  TAYLOR SWIFT

LET HER CRY- HOOTIE & THE BLOWFISH

FLY AWAY - LENNY KRAVITZ

I LIKE ME BETTER-LAUV

FEEL IT STILL -PORTUGAL. THE MAN

HOW WOULD YOU FEEL -  ED SHEERAN

I’M YOURS - JASON MRAZ        

STAY - ALESSIA CARA

HOW TO SAVE A LIFE - THE FRAY

BEYOND  - LEON BRIDGES

IN MY BLOOD  -SHAWN MENDES

HEY MAMA  - MAT KEARNEY

HOUR 3

BROKEN -   LOVELY THE BAND

CLOCKS- COLDPLAY

GRENADE -  BRUNO MARS

YOUNGBLOOD -  5 SECONDS OF SUMMER

SUDDENLY I SEE- KT TUNSTALL

FREE FALLIN’ -  JOHN MAYER

SOME NIGHTS -  FUN.

THUNDER- IMAGINE DRAGONS

PERFECT - ED SHEERAN 

POMPEII -BASTILLE

SIT NEXT TO ME-  FOSTER THE PEOPLE

HAVE IT ALL-  JASON MRAZ

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