Kelly Clarkson & More On Acoustic Sunrise September 22, 2019
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for September 22, 2019.
HOUR 1
PERFECT - PINK
I WILL WAIT- MUMFORD & SONS
SWEET BUT PSYCHO - AVA MAX
EX’S & OH’S - ELLE KING
THE BONES - MAREN MORRIS
MORE THAN WORDS - EXTREME
TAKE ME TO CHURCH - DEMI LOVATO
TEENAGE DREAM - KATY PERRY
SOMETHING ABOUT YOU - LEVEL 42
EASIER - 5 SECONDS OF SUMMER
HEY THERE DELILAH - PLAIN WHITE T’S
JUST THE WAY YOU ARE - BRUNO MARS
BE ALRIGHT (piano) - DEAN LEWIS
HOUR 2
WANT TO WANT ME - JASON DERULO
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
HOW DO YOU SLEEP - SAM SMITH
BEHIND THESE HAZEL EYES - KELLY CLRKSON
FIREFLIES - OWL CITY
EASTSIDE - BENNY BLANCO, HALSEY, KHALID
STAY WITH ME - PINK
FIGHT SONG - RACHEL PLATTEN
BABYLON - DAVID GRAY
CHEAP THRILLS - SIA
BEAUTIFUL PEOPLE - ED SHEERAN
I’M WITH YOU - AVRIL LAVIGNE
HOUR 3
CRAZY - GNARLS BARKELY
HEY JEALOUSY - GIN BLOSSOMS
SCARS TO YOUR BEAUTIFUL - ALESSIA CARA
DAUGHTERS - JOHN MAYER
CLOSE TO ME - ELLIE GOUDING
JUST GIVE ME A REASON - PINK & NATE RUESS
YOU NEED TO CALM DOWN - TAYLOR SWIFT
RENEGADES - X AMBASSADORS
MAKES ME WONDER - MAROON FIVE
HOW LONG - CHARLIE PUTH
VIVA LA VIDA - COLDPLAY
BELIEVER - IMAGINE DRAGONS
TRUTH HURTS - LIZZO