Nickleback, Imagine Dragons & More On Acoustic Sunrise September 16, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for September 16, 2018.
HOUR 1
SAY YOU WON’T LET GO - JAMES ARTHUR
I’M LIKE A BIRD - NELLY FURTADO
WHEREVER YOU WILL GO - THE CALLING
LATCH - SAM SMITH
CASTLE ON THE HILL- ED SHEERAN
TIME AFTER TIME-CYNDI & SARAH
SOMEDAY - NICKELBACK
HAVANA-CAMILA CABELLO
STORY OF MY LIFE - ONE DIRECTION
BEYOND - LEON BRIDGES
ROLLING IN THE DEEP -ADELE
STOP AND STARE - ONE REPUBLIC
HOUR 2
NO ROOTS- ALICE MERTON
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
YOUNGBLOOD-5 SECONDS OF SUMMER
WHAT ABOUT US - PINK
LOCKED OUT OF HEAVEN - BRUNO MARS
HERE WITHOUT YOU - 3 DOORS DOWN
NATURAL - IMAGINE DRAGONS
REALIZE-COLBIE CAILLAT
I WILL WAIT- MUMFORD & SONS
LET’S SEE WHAT THE NIGHT CAN DO-JASON MRAZ
3AM (PIANO VERSION)-MATCHBOX 20
CATCH MY BREATH -KELLY CLARKSON
HOUR 3
SEMI-CHARMED LIFE - THIRD EYE BLIND
ON THE LOOSE- NIALL HORAN
DELICATE - TAYLOR SWIFT
HEARTS ON FIRE-GAVIN JAMES
WE DON’T TALK ANYMORE -CHARLIE PUTH
RUN TO YOU - BRYAN ADAMS
IN MY BLOOD -SHAWN MENDES
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE- JOHN MAYER
FAST CAR -TRACY CHAPMAN
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
WAKE ME UP - ALOE BLACC
RENEGADES -X AMBASSADORS