Nickleback, Imagine Dragons & More On Acoustic Sunrise September 16, 2018

September 16, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Nickleback

(Photo by Kirthmon F. Dozier/Detroit Free Press/MCT/Sipa USA)

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for September 16, 2018.

HOUR 1

SAY YOU WON’T LET GO - JAMES ARTHUR

I’M LIKE A BIRD -  NELLY FURTADO

WHEREVER YOU WILL GO - THE CALLING        

LATCH  - SAM SMITH

CASTLE ON THE HILL- ED SHEERAN

TIME AFTER TIME-CYNDI & SARAH

SOMEDAY - NICKELBACK

HAVANA-CAMILA CABELLO

STORY OF MY LIFE - ONE DIRECTION

BEYOND - LEON BRIDGES                

ROLLING IN THE DEEP -ADELE

STOP AND STARE -  ONE REPUBLIC

HOUR 2

NO ROOTS- ALICE MERTON

HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE

YOUNGBLOOD-5 SECONDS OF SUMMER

WHAT ABOUT US -  PINK

LOCKED OUT OF HEAVEN - BRUNO MARS

HERE WITHOUT YOU - 3 DOORS DOWN

NATURAL -  IMAGINE DRAGONS        

REALIZE-COLBIE CAILLAT

I WILL WAIT- MUMFORD & SONS

LET’S SEE WHAT THE NIGHT CAN DO-JASON MRAZ

3AM (PIANO VERSION)-MATCHBOX 20

CATCH MY BREATH -KELLY CLARKSON

HOUR 3

SEMI-CHARMED LIFE - THIRD EYE BLIND

ON THE LOOSE- NIALL HORAN

DELICATE - TAYLOR SWIFT

HEARTS ON FIRE-GAVIN JAMES

WE DON’T TALK ANYMORE -CHARLIE PUTH

RUN TO YOU - BRYAN ADAMS

IN MY BLOOD -SHAWN MENDES

WAITING ON THE WORLD TO CHANGE- JOHN MAYER

FAST CAR -TRACY CHAPMAN

WHATEVER IT TAKES  - IMAGINE DRAGONS

WAKE ME UP - ALOE BLACC

RENEGADES -X AMBASSADORS

Tags: 
acoustic sunrise

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