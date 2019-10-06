Tom Petty & More On Acoustic Sunrise October 6, 2019
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for October 6, 2019.
HOUR 1
SHE TALKS TO ANGELS - BLACK CROWES
BEAUTIFUL PEOPLE - ED SHEERAN & KHALID
SOMEONE LIKE YOU - ADELE
GRENADE - BRUNO MARS
TRAMPOLINE - SHAED
SMOOTH - ROB THOMAS
SOMEONE YOU LOVED - LEWIS CAPALDI
JUST A GIRL - NO DOUBT (Gwen & Tom Dumont)
1000 YEARS - CHRISTINA PERRI
EVERY ROSE HAS IT’S THORN - BRET MICHAELS
DIE YOUNG - KESHA
HOUR 2
I HATE YOU I LOVE U - OLIVIA O’BRIEN
LANDSLIDE - DIXIE CHICKS
I DON’T WANNA BE - GAVIN DEGRAW
HALLELUHEAH - JEFF BUCKLEY
UMRELLA - RIHANNA
MY IMMORTAL - EVANESCENCE
MORE THAN WORDS - KELLY, JOHN, GWEN & BLAKE
TRUTH HURTS - LIZZO
WRECKING BALL- JAMES AUTHUR
I WON’T BACK DOWN - TOM PETTY
STAY WITH ME - SAM SMITH
COOL- JONAS BROTHERS
HOUR 3
I KISSED A GIRL - KATY PERRY
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
CLOCKS- COLDPLAY
YOU SAY - LAUREN DAIGLE
SORRY NOT SORRY - DEMI LOVATO
HANGING BY A MOMENT- LIFEHOUSE
CRUSH - DAVE MATTHEWS
YOU NEED TO CALM DOWN - TAYLOR SWIFT
SPIDERWEBS - NO DOUBT
DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI
MOVE ALONG - ALL AMERICAN REJECTS
BAD ROMANCE- LADY GAGA