Lady Antebellum, Sheppard & More On Acoustic Sunrise October 28, 2018

October 28, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Lady Antebellum

© Larry McCormack / tennessean.com

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for October 28, 2018.

HOUR 1

BROKEN  -  LOVELY THE BAND

WHAT ABOUT US  - PINK

BREAKEVEN   - THE SCRIPT

I WON’T GIVE UP - JASON MRAZ         

CASTLE ON THE HILL-   ED SHEERAN

FIRST CUT IS THE DEEPEST  -SHERYL CROW

IRIS -  GOO GOO DOLLS

WE ARE YOUNG  -  FUN.  

MISSING-  EVERYTHING BUT THE GIRL

LOST IN JAPAN - SHAWN MENDES

HOLD BACK THE RIVER - JAMES BAY

HOUR 2

HO HEY -   LUMINEERS

HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE

ANGEL - SARAH & SANTANA

YOUNGBLOOD  -  5 SECONDS OF SUMMER

CALLING ALL ANGELS  - TRAIN          

DON’T DREAM IT’S OVER  -CROWDED HOUSE

NEED YOU NOW  -  LADY ANTEBELLUM

I LIKE ME BETTER- LAUV

I WILL WAIT-  MUMFORD & SONS

POMPEII - BASTILLE

2002 - ANNE-MARIE

MR. JONES- COUNTING CROWS

THE WAY I AM  -CHARLIE PUTH

HOUR 3

BE ALRIGHT  -  DEAN LEWIS

NATURAL-  IMAGINE DRAGONS

IN YOUR EYES-  SARA BAREILLES

HAVE IT ALL -  JASON MRAZ

UNSTEADY- X AMBASSADORS

CUTS LIKE A KNIFE-  BRYAN ADAMS

PERFECT- ED SHEERAN

SHE SETS THE CITY ON FIRE-GAVIN DeGRAW

MIGHT NOT LIKE ME - BRYNN ELLIOTT

TOO GOOD AT GOODBYES-SAM SMITH

SUNDAY MORNING  -  MAROON 5

GERONIMO  - SHEPPARD

Tags: 
acoustic sunrise

Recent Podcast Audio
Checkin' The Cleveland Scene with Andrew Zelman - October 26th Edition WDOKFM: On-Demand
Mike West from the Board of Elections Informs Us About Early Voting and More! WDOKFM: On-Demand
Claire From The I-X Center Joins Us To Talk About Trick Or Treat Street WDOKFM: On-Demand
Jen and Tim Talk With Ellie From The Lottery Lucky Gas Station in Cleveland WDOKFM: On-Demand
Des Talks With Danny Wood of NKOTB WDOKFM: On-Demand
Checkin' The Cleveland Scene with Andrew Zelman - October 12th 2018 Edition! WDOKFM: On-Demand
View More Episodes