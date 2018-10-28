Lady Antebellum, Sheppard & More On Acoustic Sunrise October 28, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for October 28, 2018.
HOUR 1
BROKEN - LOVELY THE BAND
WHAT ABOUT US - PINK
BREAKEVEN - THE SCRIPT
I WON’T GIVE UP - JASON MRAZ
CASTLE ON THE HILL- ED SHEERAN
FIRST CUT IS THE DEEPEST -SHERYL CROW
IRIS - GOO GOO DOLLS
WE ARE YOUNG - FUN.
MISSING- EVERYTHING BUT THE GIRL
LOST IN JAPAN - SHAWN MENDES
HOLD BACK THE RIVER - JAMES BAY
HOUR 2
HO HEY - LUMINEERS
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
ANGEL - SARAH & SANTANA
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
CALLING ALL ANGELS - TRAIN
DON’T DREAM IT’S OVER -CROWDED HOUSE
NEED YOU NOW - LADY ANTEBELLUM
I LIKE ME BETTER- LAUV
I WILL WAIT- MUMFORD & SONS
POMPEII - BASTILLE
2002 - ANNE-MARIE
MR. JONES- COUNTING CROWS
THE WAY I AM -CHARLIE PUTH
HOUR 3
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
NATURAL- IMAGINE DRAGONS
IN YOUR EYES- SARA BAREILLES
HAVE IT ALL - JASON MRAZ
UNSTEADY- X AMBASSADORS
CUTS LIKE A KNIFE- BRYAN ADAMS
PERFECT- ED SHEERAN
SHE SETS THE CITY ON FIRE-GAVIN DeGRAW
MIGHT NOT LIKE ME - BRYNN ELLIOTT
TOO GOOD AT GOODBYES-SAM SMITH
SUNDAY MORNING - MAROON 5
GERONIMO - SHEPPARD