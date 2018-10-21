Brynn Elliott, Leon Bridges & More On Acoustic Sunrise October 21, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for October 21, 2018.
HOUR 1
LIGHTS DOWN LOW - MAX
HAND IN MY POCKET- ALANIS MORISSETTE
ATTENTION- CHARLIE PUTH
BARELY BREATHING - DUNCAN SHEIK
YOU FOUND ME-THE FRAY
LOST IN JAPAN -SHAWN MENDES
THE SCIENTIST - COLDPLAY
TORN - NATALIE IMBRUGLIA
WISH I KNEW YOU - THE REVIVALISTS
BEYOND - LEON BRIDGES
NO ROOTS - ALICE MERTON
UPSIDE DOWN -JACK JOHNSON
HOUR 2
THAT’S WHAT I LIKE - BRUNO MARS
IN LOVE WITH A GIRL- GAVIN DeGRAW
CAN I BE HIM - JAMES ARTHUR
CHASING CARS - SNOW PATROL
FINE BY ME - ANDY GRAMMER
THIS TOWN - NIALL HORAN
THINKING OUT LOUD- ED SHEERAN
EX’s & OH’s - ELLE KING
GUIDING LIGHT - MUMFORD & SONS
SMOOTH - ROB THOMAS
COUNTING BLUE CARS-DISHWALLA
MIGHT NOT LIKE ME - BRYNN ELLIOTT
HOUR 3
BROKEN - LOVELY THE BAND
WHATEVER IT TAKES- IMAGINE DRAGONS
WONDERWALL - OASIS
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
BLACK HORSE & CHERRY TREE - KT TUNSTALL
SHOTGUN - GEORGE EZRA
I LIKE ME BETTER - LAUV
SOME NIGHTS - FUN.
DELICATE- TAYLOR SWIFT
7 YEARS - LUKAS GRAHAM
ONE MORE NIGHT - MAROON 5
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER