Brynn Elliott, Leon Bridges & More On Acoustic Sunrise October 21, 2018

October 21, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Brynn Elliott performs

© Ron Elkman/USA TODAY NETWORK

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for October 21, 2018.

HOUR 1

LIGHTS DOWN LOW - MAX

HAND IN MY POCKET- ALANIS MORISSETTE

ATTENTION- CHARLIE PUTH

BARELY BREATHING -  DUNCAN SHEIK    

YOU FOUND ME-THE FRAY

LOST IN JAPAN  -SHAWN MENDES

THE SCIENTIST  -   COLDPLAY

TORN - NATALIE IMBRUGLIA

WISH I KNEW YOU -  THE REVIVALISTS

BEYOND -  LEON BRIDGES

NO ROOTS - ALICE MERTON

UPSIDE DOWN -JACK JOHNSON

HOUR 2

THAT’S WHAT I LIKE -  BRUNO MARS

IN LOVE WITH A GIRL- GAVIN DeGRAW

CAN I BE HIM -  JAMES ARTHUR

CHASING CARS -  SNOW PATROL

FINE BY ME  - ANDY GRAMMER 

THIS TOWN -  NIALL HORAN

THINKING OUT LOUD- ED SHEERAN

EX’s & OH’s -  ELLE KING

GUIDING LIGHT - MUMFORD & SONS

SMOOTH -  ROB THOMAS

COUNTING BLUE CARS-DISHWALLA

MIGHT NOT LIKE ME - BRYNN ELLIOTT

HOUR 3

BROKEN -  LOVELY THE BAND

WHATEVER IT TAKES-  IMAGINE DRAGONS

WONDERWALL  -    OASIS

BE ALRIGHT -  DEAN LEWIS

BLACK HORSE & CHERRY TREE - KT TUNSTALL

SHOTGUN  -  GEORGE EZRA

I LIKE ME BETTER   -  LAUV

SOME NIGHTS  -  FUN.

DELICATE-  TAYLOR SWIFT

7 YEARS -  LUKAS GRAHAM

ONE MORE NIGHT - MAROON 5

YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER

Tags: 
acoustic sunrise

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