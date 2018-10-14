Maroon 5, Charlie Puth & More On Acoustic Sunrise October 14, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for October 7, 2018.
HOUR 1
HOME - PHILLIP PHILLIPS
SOMEONE LIKE YOU - ADELE
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
BABYLON - DAVID GRAY
GIVE LOVE - ANDY GRAMMER
DON’T - ED SHEERAN
BELIEVER - IMAGINE DRAGONS
LOVE SONG - SARA BAREILLES
SAY YOU WON’T LET GO - JAMES ARTHUR
CARRY ON - FUN.
REALIZE - COLBIE CAILLAT
SHOTGUN - GEORGE EZRA
HOUR 2
SUNDAY MORNING - MAROON 5
2002 - ANNE-MARIE
GRENADE - BRUNO MARS
LOST IN JAPAN-SHAWN MENDES
UNSTEADY - X AMBASSADORS
MESSAGE IN A BOTTLE - JOHN MAYER
DELICATE - TAYLOR SWIFT
TOO CLOSE - ALEX CLARE
LOOK AFTER YOU -THE FRAY
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
HAVE IT ALL - JASON MRAZ
TAKE ON ME - A-HA
HOUR 3
PERFECT - ED SHEERAN
ADIA - SARAH McLACHLAN
THE WAY I AM - CHARLIE PUTH
3AM - MATCHBOX 20
MEANT TO BE- BEBE REXHA
GUIDING LIGHT - MUMFORD & SONS
BROKEN - LOVELY THE BAND
EVERYTHING YOU WANT - VERTICAL HORIZON
A SKY FULL OF STARS - COLDPLAY
CRASH INTO ME - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
FEEL IT STILL - PORTUGAL. THE MAN