Maroon 5, Charlie Puth & More On Acoustic Sunrise October 14, 2018

October 14, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Adam Levine and James Valentine of Maroon 5

© imageSPACE

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for October 7, 2018.

HOUR 1

HOME -  PHILLIP PHILLIPS

SOMEONE LIKE YOU - ADELE

HANGING BY A MOMENT -   LIFEHOUSE

BABYLON - DAVID GRAY          

GIVE LOVE - ANDY GRAMMER

DON’T   -  ED SHEERAN

BELIEVER -  IMAGINE DRAGONS

LOVE SONG  - SARA BAREILLES

SAY YOU WON’T LET GO - JAMES ARTHUR

CARRY ON  -  FUN.

REALIZE - COLBIE CAILLAT

SHOTGUN   -  GEORGE EZRA

HOUR 2

SUNDAY MORNING -  MAROON 5

2002  -  ANNE-MARIE

GRENADE  -  BRUNO MARS

LOST IN JAPAN-SHAWN MENDES

UNSTEADY -   X AMBASSADORS

MESSAGE IN A BOTTLE - JOHN MAYER

DELICATE -  TAYLOR SWIFT

TOO CLOSE -  ALEX CLARE

LOOK AFTER YOU   -THE FRAY

BE ALRIGHT  -  DEAN LEWIS

HAVE IT ALL - JASON MRAZ

TAKE ON ME  -  A-HA

HOUR 3

PERFECT  -   ED SHEERAN

ADIA -  SARAH McLACHLAN

THE WAY I AM -  CHARLIE PUTH

3AM  -    MATCHBOX 20

MEANT TO BE-   BEBE REXHA

GUIDING LIGHT -  MUMFORD & SONS

BROKEN -  LOVELY THE BAND

EVERYTHING YOU WANT -   VERTICAL HORIZON

A SKY FULL OF STARS -  COLDPLAY

CRASH INTO ME - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS

YOUNGBLOOD   -  5 SECONDS OF SUMMER

FEEL IT STILL  -  PORTUGAL. THE MAN

Tags: 
acoustic sunrise

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