Carrie Underwood & More On Acoustic Sunrise October 13, 2019
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for October 13, 2019.
HOUR 1
HERO - ENRIQUE IGLESIAS
BUDAPEST - GEORGE EZRA
JESSE’S GIRL - RICK SPRINGFIELD
HOW DO YOU SLEEP - SAM SMITH
DOG DAYS ARE OVER - FLORENCE & THE MACHINE
TEQUILA - DAN & SHAY
BAD AT LOVE - HALSEY
THUNDER - IMAGINE DRAGONS
SUNDAY MORNING - MAROON 5
SORRY - JUSTIN BIEBER
THE CAVE - MUMFORD & SONS
DELICATE - TAYLOR SWIFT
I DON’T WANNA WAIT - PAULA COLE
HOUR 2
TIMBER - KESHA/PITBULL
HONEY I’M GOOD - ANDY GRAMMER
RUNAROUND - BLUES TRAVELER
SHALLOW - LADY GAGA (solo)
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE - JOHN MAYER
BEFORE HE CHEATS - CARRIE UNDERWOOD
I’M WITH YOU - AVRIL LAVIGNE
PERFECT - ED SHEERAN
CAN’T GET YOU OUTTA MY HEAD - KYLIE MINOGUE
A MILLION REASONS - DAN & SHAY
LOVER - TAYLOR SWIFT
ANTS MARCHING - DAVE MATTHEWS
BREAKAWAY - KELLY CLARKSON
HOUR 3
LIGHTS DOWN LOW - MAX
JUST THE WAY YOU ARE - BRUNO MARS
MY SONGS KNOW WHAT YOU DID… - FALLOUT BOY
TOO LITTLE TOO LATE - JO JO
HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE
I’M LIKE A BIRD (Nelly Furtado cover) - ALESSIA CARA
UNWELL - MATCHBOX 20
I LIKE YOU BETTER - LAUV
SPEECHLESS - DAN & SHAY
PERFECT - PINK
ANGEL - SHAGGY & STING
MERCY - SHAWN MENDES
HIGH HOPES - PANIC at THE DISCO