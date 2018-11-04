Lady Gaga with Bradley Cooper & More On Acoustic Sunrise November 4, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for November 4, 2018.
HOUR 1
SLOW HANDS - NIALL HORAN
THE FRESHMEN- THE VERVE PIPE
I’M LIKE A BIRD- NELLY FURTADO
IT’S TIME-IMAGONE DRAGONS
STAY - ALESSIA CARA
ANIMALS-MAROON 5
WE DON’T TALK ANYMORE- CHARLIE PUTH
NO ROOTS - ALICE MERTON
WHEREVER YOU WILL GO -THE CALLING
MIGHT NOT LIKE ME - BRYNN ELLIOTT
YOUR BODY IS A WONDERLAND - JOHN MAYER
WHATEVER IT TAKES - LIFEHOUSE
HOUR 2
SHAPE OF YOU - ED SHEERAN
HERE WITHOUT YOU - 3 DOORS DOWN
DELICATE - TAYLOR SWIFT
LULLABY - SHAWN MULLINS
MERCY - SHAWN MENDES
BECAUSE OF YOU - KELLY CLARKSON
HOME- DAUGHTRY
HAVANA - CAMILLA CABELLO
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
LET’S SEE WHAT THE NIGHT CAN DO - JASON MRAZ
WHEN WE WERE YOUNG - ADELE
RENEGADES - X AMBASSADORS
HOUR 3
BROKEN - LOVELY THE BAND
WICKED GAME - CHRIS ISAAK
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
3AM - MATCHBOX 20
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE - JOHN MAYER
THE WAY I AM - CHARLIE PUTH
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
SUDDENLY I SEE- KT TUNSTALL
SIT NEXT TO ME - FOSTER THE PEOPLE
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
OVER MY HEAD -THE FRAY
ANTS MARCHING - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS