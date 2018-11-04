Lady Gaga with Bradley Cooper & More On Acoustic Sunrise November 4, 2018

November 4, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Lady Gaga and Bradley Cooper attending the UK Premiere of A Star is Born held at the Vue West End, Leicester Square, London.

© Press Association

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Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for November 4, 2018.

HOUR 1

SLOW HANDS -  NIALL HORAN

THE FRESHMEN- THE VERVE PIPE

I’M LIKE A BIRD- NELLY FURTADO

IT’S TIME-IMAGONE DRAGONS       

STAY - ALESSIA CARA

ANIMALS-MAROON 5

WE DON’T TALK ANYMORE- CHARLIE PUTH

NO ROOTS  - ALICE MERTON    

WHEREVER YOU WILL GO -THE CALLING

MIGHT NOT LIKE ME  - BRYNN ELLIOTT

YOUR BODY IS A WONDERLAND - JOHN MAYER

WHATEVER IT TAKES -  LIFEHOUSE

HOUR 2

SHAPE OF YOU  -   ED SHEERAN

HERE WITHOUT YOU -  3 DOORS DOWN

DELICATE - TAYLOR SWIFT

LULLABY  -  SHAWN MULLINS

MERCY -  SHAWN MENDES

BECAUSE OF YOU  -    KELLY CLARKSON

HOME- DAUGHTRY

HAVANA -  CAMILLA CABELLO

YOUNGBLOOD   - 5 SECONDS OF SUMMER

LET’S SEE WHAT THE NIGHT CAN DO  - JASON MRAZ

WHEN WE WERE YOUNG -  ADELE

RENEGADES  -  X AMBASSADORS

HOUR 3

BROKEN -  LOVELY THE BAND

WICKED GAME -  CHRIS ISAAK

SHALLOW  - LADY GAGA & BRADLEY COOPER

3AM  -   MATCHBOX 20

WAITING ON THE WORLD TO CHANGE - JOHN MAYER

THE WAY I AM -  CHARLIE PUTH

IN MY BLOOD -  SHAWN MENDES

SUDDENLY I SEE- KT TUNSTALL

SIT NEXT TO ME  -  FOSTER THE PEOPLE

BE ALRIGHT - DEAN LEWIS

OVER MY HEAD  -THE FRAY

ANTS MARCHING  - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS

Tags: 
acoustic sunrise

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