Fleetwood Mac & More On Acoustic Sunrise November 3, 2019
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for November 3, 2019.
HOUR 1
DEMONS - IMAGINE DRAGONS
EMPIRE STATE OF MIND - ALICIA KEYES
DON’T DREAM IT’S OVER - MILEY & ARIANA
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
ROUND HERE - COUNTING CROWS
STAY - ALESSIA CARA
THE BONES - MAREN MORRIS
ROLLING IN THE DEEP - ADELE
HEY JEALOUSY - GIN BLOSSOMS
FIGHT SONG- RACHEL PLATTEN
SHE WILL BE LOVED - MAROON FIVE
PRAYING - KE$HA
HOUR 2
COMPLICATED - AVRIL LAVIGNE
YOU NEED TO CALM DOWN - TAYLOR SWIFT
WHITE FLAGS - DIDO
I FEEL FOR YOU - PRINCE
DON’T KNOW WHY - NORAH JONES
CAKE BY THE OCEAN - DNCE
THE CAVE - MUMFORD & SONS
TRAMPOLINE - SHAED
LOVE SONG - ADELE
UNWELL - MATCHBOX 20
TRUTH HURTS - LIZZO
DREAMS - FLEETWOOD MAC
HOUR 3
WHAT DO YOU MEAN - JUSTIN BIEBER
CLOCKS - COLDPLAY
SUNDAY MORNING - ANDY GRAMMER
SET FIRE TO THE RAIN - ADELE
NEVER BE THE SAME - CAMILA CABELLO
EVERYTHING YOU WANT - GEORGE MICHAEL
SOMEONE YOU LOVED - LEWIS CAPALDI
LIGHTS - ELLIE GOULDING
KISS ME - SIXPENCE NONE THE RICHER
I DON’T CARE - ED SHEERAN
SEPTEMBER - TAYLOR SWIFT
I WANT IT THAT WAY - BACKSTREET BOYS