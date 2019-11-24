Lizzo & More On Acoustic Sunrise November 24, 2019
Acoustic Sunrise can be heard on The Coffee Shop on 102.1 HD2, the HD2 channel for WDOK during the holiday season!
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for November 24, 2019.
HOUR 1
LEAVE - JO JO
SPEECHLESS - DAN & SHAY
100 YEARS - FIVE FOR FIGHTING
FALLIN’ - ALICIA KEYES
HERE WITHOUT YOU - 3 DOORS DOWN
DIAMONDS - RIHANNA
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE - JOHN MAYER
WHEN I WAS YOUR MAN - BRUNO MARS
WICKED GAME - CHRIS ISAAK
GOOD AS HELL- LIZZO
WAKE UP CALL - MAROON FIVE
MEANT TO BE - BEBE REXHA
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
HOUR 2
THE THANKSGIVING SONG - ADAM SANDLER
LOVER - TAYLOR SWIFT
POKER FACE - LADY GAGA
PRIDE IN THE NAME OF LOVE - JOHN LEGEND
CRASH INTO ME - DAVE MATTHEWS BAND
NO ONE - ALICIA KEYES
TAKE ON ME - A-HA
DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI
YOU & ME - LIFEHOUSE
PARTY IN THE USA - MILEY CYRUS
PIECE BY PIECE - KELLY CLARKSON
I KNEW YOU WERE TROUBLE- JESSIE J
HOUR 3
STAY - ALESSIA CARA
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
EVERY MORNING - SUGAR RAY
EMPIRE STATE OF MIND - ALICIA KEYES
I DON’T WANNA WAIT - PAULA COLE
STRESSED OUT - TWENTY ONE PILOTS
ME & MY BROKEN HEART - RIXTON
THIS TOWN - NIALL HORAN
YOU BELING WITH ME - TAYLOR SWIFT
LOVE YOURSELF - ED SHEERAN
UNDERNEATH YOUR CLOTHES - SHAKIRA
HOW TO SAVE A LIFE - THE FRAY