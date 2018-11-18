Train & More On Acoustic Sunrise November 18, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Acoustic Sunrise can be heard on Star 102 HD2 during the holiday season!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for November 18, 2018.
HOUR 1
HAVE IT ALL - JASON MRAZ
BREATHE (2AM)- ANNA NALICK
COME TO ME - GOO GOO DOLLS
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
LET HER CRY - HOOTIE & THE BLOWFISH
I NEVER TOLD YOU - COLBIE CAILLAT
LIGHTS DOWN LOW - MAX
A THOUSAND MILES - VANESSA CARLTON
LET IT GO - JAMES BAY
YOUNGBLOOD- 5 SECONDS OF SUMMER
IF YOU COULD ONLY SEE -TONIC
DELICATE - TAYLOR SWIFT
HOUR 2
SHUT UP AND DANCE - WALK THE MOON
DON’T- ED SHEERAN
WHO KNEW - PINK
LOST IN JAPAN - SHAWN MENDES
HAND IN MY POCKET- ALANIS MORISSETTE
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
THE WAY I AM- CHARLIE PUTH
DROPS OF JUPITER- TRAIN
HOME- DAUGHTRY
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
COUNTING STARS - ONE REPUBLIC
HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE
HOUR 3
FOLLOW THROUGH - GAVIN DeGRAW
WAKE ME UP - ALOE BLACC
LOVE LIES - KHALID F. NORMANI
HOME - MICHAEL BUBLE
RIPTIDE- VANCE JOY
HOW WOULD YOU FEEL- ED SHEERAN
BROKEN - LOVELY THE BAND
SOMEONE LIKE YOU - ADELE
HEARTS ON FIRE- GAVIN JAMES
COME ON GET HIGHER - MATT NATHANSON
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
NO ROOTS - ALICE MERTON