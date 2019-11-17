Black Crowes & More On Acoustic Sunrise November 17, 2019
Acoustic Sunrise can be heard on The Coffee Shop on 102.1 HD2, the HD2 channel for WDOK during the holiday season!
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for November 17, 2019.
HOUR 1
HEAD OVER FEET - ALANIS MORISETTE
YOU NEED TO CALM DOWN - TAYLOR SWIFT
LET HER GO - PASSENGER
I DON’T CARE - ED SHEERAN
EVERYWHERE - MICHELLE BRANCH
SHE TALKS TO ANGELS - BLACK CROWES
SOMEONE YOU LOVED - LEWIS CAPALDI
THAT’S WHAT I LIKE - BRUNO MARS
ANIMAL - NEON TREES
DONE FOR ME - CHARLIE PUTH
ATTENTION - CHARLIE PUTH
I LIKE ME BETTER - LAUV
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
HOUR 2
TRUTH HURTS - LIZZO
IT’S MY LIFE - BON JOVI
IN MY BLOOD- CHARLIE PUTH
EVERYTHING YOU WANT - VERTICAL HORIZON
EASTSIDE - BENNY, HALSEY & KHALID
TIME OF YOUR LIFE - GREEN DAY
HEY THERE DELILIAH - PLAIN WHITE T’S
DELICATE - TAYLOR SWIFT
MMM BOP - HANSON
NATURAL - IMAGINE DRAGONS
NICE TO MEET YOU - NIALL HORAN
THIS LOVE - MAROON 5
CLOSE TO ME - ELLIE GOULDING
HOUR 3
STRONGER - KELLY CLARKSON
SWEET BUT PYSCHO - AVA MAX
CHEERLEADER - OMI
DON’T WANT TO MISS A THING - STEVEN TYLER
TRAMPOLINE - SHAED
CHANDELIER - SIA
THINKING OUT LOUD - ED SHEERAN
WE ARE YOUNG - FUN
SEE YOU AGAIN - CHARLIE PUTH
MOTHER- CHARLIE PUTH
7 YEARS - LUKAS GRAHAM
WHAT ABOUT US - PINK