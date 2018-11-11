Jason Mraz & More On Acoustic Sunrise November 11, 2018

November 11, 2018
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Jason Mraz performs

© Ron Elkman/USA TODAY NETWORK

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Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for November 11, 2018.

HOUR 1

PERFECT  -   ED SHEERAN

JAR OF HEARTS  - CHRISTINA PERRI

STOP AND STARE  -  ONE REPUBLIC

LONELY NO MORE -  ROB THOMAS        

ATTENTION  -  CHARLIE PUTH

WE ARE YOUNG  -  FUN.

I LIKE ME BETTER - LAUV

BUBBLY -  COLBIE CAILLAT  

ALL OF ME - JOHN LEGEND

BROKEN - LOVELY THE BAND

BREAKAWAY - KELLY CLARKSON

CRAZY  - SEAL

HOUR 2

TAKE ME TO CHURCH - HOZIER

HEAD OVER FEET -  ALANIS MORISSETTE

SHOTGUN-   GEORGE EZRA

CLOCKS-  COLDPLAY

BEST DAY OF MY LIFE- AMERICAN AUTHORS   

DREAMS-  THE CRANBERRIES

HONEY, I’M GOOD-  ANDY GRAMMER

DELICATE -  TAYLOR SWIFT

CAN I BE HIM -JAMES ARTHUR

HOW TO SAVE A LIFE -THE FRAY

NATURAL -   IMAGINE DRAGONS

FAST CAR  -  SAM SMITH

HOUR 3

BE ALRIGHT  -  DEAN LEWIS

FIELDS OF GOLD -  EVA CASSIDY

POMPEII-  BASTILLE

YOUNGBLOOD -  5 SECONDS OF SUMMER

HAVE IT ALL- JASON MRAZ

ROLLING IN THE DEEP- ADELE

SHE WILL BE LOVED -MAROON 5

HEY, SOUL SISTER - TRAIN

SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER

LOST IN JAPAN - SHAWN MENDES

FEEL IT STILL- PORTUGAL. THE MAN

MESSAGE IN A BOTTLE-JOHN MAYER

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