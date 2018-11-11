Jason Mraz & More On Acoustic Sunrise November 11, 2018
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for November 11, 2018.
HOUR 1
PERFECT - ED SHEERAN
JAR OF HEARTS - CHRISTINA PERRI
STOP AND STARE - ONE REPUBLIC
LONELY NO MORE - ROB THOMAS
ATTENTION - CHARLIE PUTH
WE ARE YOUNG - FUN.
I LIKE ME BETTER - LAUV
BUBBLY - COLBIE CAILLAT
ALL OF ME - JOHN LEGEND
BROKEN - LOVELY THE BAND
BREAKAWAY - KELLY CLARKSON
CRAZY - SEAL
HOUR 2
TAKE ME TO CHURCH - HOZIER
HEAD OVER FEET - ALANIS MORISSETTE
SHOTGUN- GEORGE EZRA
CLOCKS- COLDPLAY
BEST DAY OF MY LIFE- AMERICAN AUTHORS
DREAMS- THE CRANBERRIES
HONEY, I’M GOOD- ANDY GRAMMER
DELICATE - TAYLOR SWIFT
CAN I BE HIM -JAMES ARTHUR
HOW TO SAVE A LIFE -THE FRAY
NATURAL - IMAGINE DRAGONS
FAST CAR - SAM SMITH
HOUR 3
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
FIELDS OF GOLD - EVA CASSIDY
POMPEII- BASTILLE
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
HAVE IT ALL- JASON MRAZ
ROLLING IN THE DEEP- ADELE
SHE WILL BE LOVED -MAROON 5
HEY, SOUL SISTER - TRAIN
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
LOST IN JAPAN - SHAWN MENDES
FEEL IT STILL- PORTUGAL. THE MAN
MESSAGE IN A BOTTLE-JOHN MAYER