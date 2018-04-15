Acoustic Sunrise with Niall Horan, Oasis & More
Star 102's Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
COME ON GET HIGHER-MATT NATHANSON
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER)-ADELE
WISH I KNEW YOU-THE REVIVALISTS
7 YEARS- LUKAS GRAHAM
TREAT YOU BETTER-SHAWN MENDES
WE ARE YOUNG-FUN.
DAUGHTERS-JOHN MAYER
JAR OF HEARTS-CHRISTINA PERRI
SLOW HANDS-NIALL HORAN
AHEAD OF MYSELF-X AMBASSADORS
HAND IN MY POCKET-ALANIS MORISSETTE
APOLOGIZE- ONE REPUBLIC
HOUR 2
PERFECT- ED SHEERAN
LITTLE TALKS-OF MONSTERS & MEN
STAY WITH ME-SAM SMITH
WILD LOVE-JAMES BAY
LOVE SONG-SARA BAREILLES
HEARTS ON FIRE-GAVIN JAMES
BELIEVER- IMAGINE DRAGONS
BAD AT LOVE-HALSEY
LOOK AFTER YOU-THE FRAY
LEAVE A LIGHT ON-TOM WALKER
POMPEII-BASTILLE
WONDERWALL-OASIS
HOUR 3
NO ROOTS-ALICE MERTON
ONE MORE NIGHT-MAROON 5
DOWN UNDER-COLIN HAY
ON THE LOOSE-NIALL HORAN
SHE SETS THE CITY ON FIRE-GAVIN DeGRAW
SAY YOU WON’T LET GO-JAMES ARTHUR
HOW YOU REMIND ME-NICKELBACK
BENT-ROB THOMAS
GET OUT OF YOUR OWN WAY-U2
I’M YOURS-JASON MRAZ
HAVANA -CAMILLA CABELLO
DROPS OF JUPITER-TRAIN