Sia & More On Acoustic Sunrise May 5, 2019

May 5, 2019
Acoustic Sunrise
Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for May 5, 2019.

HOUR 1

CHANDELIER - SIA

SEX & CANDY -  MARCY PLAYGROUND

WHAT ABOUT US-   PINK          

WAITING ON THE WORLD TO CHANGE- JOHN MAYER

PRAYING - SIA

EVERY ROSE HAS IT’STHORN  -  BRETT MICHAELS

NEVER BE THE SAME - CAMILLA CABELLO

HOW TO SAVE A LIFE  - THE FRAY

THAT’S WHAT I LIKE - BRUNO MARS

YOU SAY- LAUREN DAIGLE                 

COLLIDE -  HOWIE DAY  

WAKE UP CALL - MAROON 5

HOUR 2

LATCH - SAM SMITH

SHALLOW  -   LADY GAGA & BRADLEY COOPER

BARELY BREATHING - DUNCAN SHIEK

SWEET BUT PSYCHO -  AVA MAX

MY IMMORTAL-EVANESCENCE

THUNDER-IMAGINE DRAGONS

HIGH HOPES  -  PANIC AT THE DISCO

WHAT DO YOU MEAN -  JUSTIN BIEBER

HANGING BY A MOMENT -  LIFEHOUSE

DELICATE-   TAYLOR SWIFT

CRASH INTO ME  -   DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS 

SLOW HANDS  -  NIALL HORAN

CATCH MY BREATH - KELLY CLARKSON

HOUR 3

WHO KNEW -  PINK

HOW LONG - CHARLIE PUTH

NEED YOU NOW -  LADY ANTEBELLUM

BE ALRIGHT  -  DEAN LEWIS

DESPECITO -  BOYCE AVENUE

BEAUTIFUL DAY  -   U2

STAY THE NIGHT -  ZEDD & HAILEY

DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI

LOVE SONG  -THE CURE

BLANK SPACE -  TAYLOR SWIFT

BETTER - KHALID           

SUMMER OF 69  - BRYAN ADAMS

Tags: 
acoustic sunrise

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