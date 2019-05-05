Sia & More On Acoustic Sunrise May 5, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for May 5, 2019.
HOUR 1
CHANDELIER - SIA
SEX & CANDY - MARCY PLAYGROUND
WHAT ABOUT US- PINK
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE- JOHN MAYER
PRAYING - SIA
EVERY ROSE HAS IT’STHORN - BRETT MICHAELS
NEVER BE THE SAME - CAMILLA CABELLO
HOW TO SAVE A LIFE - THE FRAY
THAT’S WHAT I LIKE - BRUNO MARS
YOU SAY- LAUREN DAIGLE
COLLIDE - HOWIE DAY
WAKE UP CALL - MAROON 5
HOUR 2
LATCH - SAM SMITH
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
BARELY BREATHING - DUNCAN SHIEK
SWEET BUT PSYCHO - AVA MAX
MY IMMORTAL-EVANESCENCE
THUNDER-IMAGINE DRAGONS
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
WHAT DO YOU MEAN - JUSTIN BIEBER
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
DELICATE- TAYLOR SWIFT
CRASH INTO ME - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
SLOW HANDS - NIALL HORAN
CATCH MY BREATH - KELLY CLARKSON
HOUR 3
WHO KNEW - PINK
HOW LONG - CHARLIE PUTH
NEED YOU NOW - LADY ANTEBELLUM
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
DESPECITO - BOYCE AVENUE
BEAUTIFUL DAY - U2
STAY THE NIGHT - ZEDD & HAILEY
DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI
LOVE SONG -THE CURE
BLANK SPACE - TAYLOR SWIFT
BETTER - KHALID
SUMMER OF 69 - BRYAN ADAMS