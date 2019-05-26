The Bangles & More On Acoustic Sunrise May 26, 2019

May 26, 2019
Acoustic Sunrise
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Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for May 26, 2019.

HOUR 1

POMPEII -  BASTILLE

HAVANA - CAMILLA CABELLO

LINGER - CRANBERRIES

CLARITY   -   ZEDD & FLEET FOXES

BROKEN - LOVELYTHEBAND                     

HOLD MY HAND -  HOOTIE & THE BLOWFISH

FORGET YOU  - CEE LO GREEN

TRAMPOLINE - SHAED

FOLLOW ME - UNCLE KRACKER

I’M WITH YOU - AVRIL LAVIGNE

SYMPATHY  - GOO GOO DOLLS

BETTER  - KHALID

HOUR 2

BAD AT LOVE  - HALSEY

ONE- U2

PERFECT-  PINK

I WILL WAIT- MUMFORD & SONS

JUICE-LIZZO                       

DREAMS -  FLEETWOOD MAC

WAKE ME UP - ALOE BLACC

DAUGHTERS - JOHN MAYER

BANG BANG- JESSE J

DON’T DREAM IT’S OVER- LAUREN DAIGLE

DRIVE - INCUBUS

NOT OVER YOU - GAVIN DEGRAW

HOUR 3

HOME-  PHILLIP PHILLIPS

HIGH HOPES -  PANIC AT THE DISCO

EVERYTHING HAS CHANGED - TAYLOR SWIFT & ED SHEERAN

BOSTON -  AUGUSTANA

STRESSED OUT - TWENTY ONE PILOTS                         

A MILLION DREAMS - PINK

SPEECHLESS -  DAN & SHAY

MANIC MONDAY  - THE BANGLES

AFRICA  -  WEEZER

WRECKING BALL-  MILEY CYRUS

EVERYTHING YOU WANT-  VERTICAL HORIZON

ANTS MARCHING  - DAVE MATTHEWS BAND

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