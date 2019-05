The Bangles & More On Acoustic Sunrise May 26, 2019

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for May 26, 2019.

HOUR 1

POMPEII - BASTILLE

HAVANA - CAMILLA CABELLO

LINGER - CRANBERRIES

CLARITY - ZEDD & FLEET FOXES

BROKEN - LOVELYTHEBAND

HOLD MY HAND - HOOTIE & THE BLOWFISH

FORGET YOU - CEE LO GREEN

TRAMPOLINE - SHAED

FOLLOW ME - UNCLE KRACKER

I’M WITH YOU - AVRIL LAVIGNE

SYMPATHY - GOO GOO DOLLS

BETTER - KHALID

HOUR 2

BAD AT LOVE - HALSEY

ONE- U2

PERFECT- PINK

I WILL WAIT- MUMFORD & SONS

JUICE-LIZZO

DREAMS - FLEETWOOD MAC

WAKE ME UP - ALOE BLACC

DAUGHTERS - JOHN MAYER

BANG BANG- JESSE J

DON’T DREAM IT’S OVER- LAUREN DAIGLE

DRIVE - INCUBUS

NOT OVER YOU - GAVIN DEGRAW

HOUR 3

HOME- PHILLIP PHILLIPS

HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO

EVERYTHING HAS CHANGED - TAYLOR SWIFT & ED SHEERAN

BOSTON - AUGUSTANA

STRESSED OUT - TWENTY ONE PILOTS

A MILLION DREAMS - PINK

SPEECHLESS - DAN & SHAY

MANIC MONDAY - THE BANGLES

AFRICA - WEEZER

WRECKING BALL- MILEY CYRUS

EVERYTHING YOU WANT- VERTICAL HORIZON

ANTS MARCHING - DAVE MATTHEWS BAND