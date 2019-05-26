The Bangles & More On Acoustic Sunrise May 26, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for May 26, 2019.
HOUR 1
POMPEII - BASTILLE
HAVANA - CAMILLA CABELLO
LINGER - CRANBERRIES
CLARITY - ZEDD & FLEET FOXES
BROKEN - LOVELYTHEBAND
HOLD MY HAND - HOOTIE & THE BLOWFISH
FORGET YOU - CEE LO GREEN
TRAMPOLINE - SHAED
FOLLOW ME - UNCLE KRACKER
I’M WITH YOU - AVRIL LAVIGNE
SYMPATHY - GOO GOO DOLLS
BETTER - KHALID
HOUR 2
BAD AT LOVE - HALSEY
ONE- U2
PERFECT- PINK
I WILL WAIT- MUMFORD & SONS
JUICE-LIZZO
DREAMS - FLEETWOOD MAC
WAKE ME UP - ALOE BLACC
DAUGHTERS - JOHN MAYER
BANG BANG- JESSE J
DON’T DREAM IT’S OVER- LAUREN DAIGLE
DRIVE - INCUBUS
NOT OVER YOU - GAVIN DEGRAW
HOUR 3
HOME- PHILLIP PHILLIPS
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
EVERYTHING HAS CHANGED - TAYLOR SWIFT & ED SHEERAN
BOSTON - AUGUSTANA
STRESSED OUT - TWENTY ONE PILOTS
A MILLION DREAMS - PINK
SPEECHLESS - DAN & SHAY
MANIC MONDAY - THE BANGLES
AFRICA - WEEZER
WRECKING BALL- MILEY CYRUS
EVERYTHING YOU WANT- VERTICAL HORIZON
ANTS MARCHING - DAVE MATTHEWS BAND