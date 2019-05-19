Bon Jovi & More On Acoustic Sunrise May 19, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for May 19, 2019.
HOUR 1
BECAUSE THE NIGHT - 10,000 MANIACS
STAY WITH ME - PINK
HO HEY - LUMINEERS
EASTSIDE - BENNY BLANCO, KHALID, HALSEY
THE MIDDLE - JIMMY EAT WORLD
RAINBOW - KASEY MUSGRAVE
IF YOU'RE GONE - MATCHBOX 20
DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI
AMAZING - AEROSMITH
WE DON'T TALK ANYMORE - CHARLIE PUTH
IT'S NOT OVER - DAUGHTRY
THANK YOU - DIDO
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
HOUR 2
KEEP YOR HEAD UP - ANDY GRAMMER
SOMEONE YOU LOVED - LEWIS CAPALDI
HEAD OVER FEET - ALANIS MORISETTE
CASTLE ON THE HILL - ED SHEERAN
POCKET FULL OF SUNSHINE - NATASHA BEDDINGFIELD
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
WE ARE YOUNG- FUN & JANELLE MONET
SWEET BY PSYCHO - AVA MAX
BUBBLEY - COLBIE CALLIAT
POUR SOME SUGAR ON ME - DEF LEPPARD
SIT NEXT TO ME - FOSTER THE PEOPLE
TEENAGE DREAM - KATY PERRY
HOUR 3
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
HOLE HEARTED - EXTREME
SEPTEMBER - TAYLOR SWIFT
SOMEONE LIKE YOU - ADELE
WITHOUT ME - HALSEY
VIVA LA VIDA - COLDPLAY
BOYFRIEND - JUSTIN BIEBER
ONE LESS DAY (DYING YOUNG) - ROB THOMAS
SUPERMAN (IT AIN'T EASY)
- FIVE FOR FIGHTING
THAT'S WHAT I LIKE - BRUNO MARS
BEFORE HE CHEATS - CARRIE UNDERWOOD
NEW RULES - DUA LIPA
LIVING ON A PRAYER - BON JOVI