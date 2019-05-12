Goo Goo Dolls & More On Acoustic Sunrise May 12, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for May 12, 2019.
HOUR 1
HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE
DIAMONDS - RIHANNA
LOSING MY RELIGION - R.E.M.
SPEECHLESS - DAN & SHAY
THE ONE THAT GOT AWAY - KATY PERRY
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
KISS ME - SIXPENCE NONE THE RICHER
BEAUTIFUL - BAZZI
YELLOW - COLDPLAY
DELICATE- TAYLOR SWIFT
JUST GIVE ME A REASON - PINK & NATE REUSS
SLIDE- GOO GOO DOLLS
HOUR 2
SHUT UP AND DANCE- WALK THE MOON
CLOSE TO ME - ELLIE GOULDING
LUCKY- JASON MRAZ & COLBIE CAILLAT
ROLLING IN THE DEEP- ADELE
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
ROUND HERE - COUNTING CROWS
LOVE YOURSELF - ED SHEERAN
TIME AFTER TIME - CYNDI LAUPER & SARAH McLACHLAN
LOVE LIES - KHALID & NORMANI
SAY YOU WON’T LET GO - JAMES ARTHUR
SMOOTH -ROB THOMAS
JUICE - LIZZO
HOUR 3
DONE FOR ME - CHARLIE PUTH
THE OLD APRTMENT - BARENAKED LADIES
A MILLION DREAMS - PINK
CRAZY - GNARLS BARKLEY
IN MY DAUGHTERS EYES - MARTINA MCBRIDE
TRAMPOLINE - SHAED
NEED YOU NOW - LADY ANTEBELLUM
YOU SAY - LAUREN DAIGLE
TIL I HEAR IT FROM YOU - GIN BLOSSOMS
COOL KIDS - ECHOSMITH
JESSE’S GIRL - RICK SPRINGFIELD
STORY OF MY LIFE - ONE DIRECTION
YOU GET WHAT YOU GIVE - GRACE GRUNDY