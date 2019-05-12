Goo Goo Dolls & More On Acoustic Sunrise May 12, 2019

May 12, 2019
Acoustic Sunrise
John Rzeznik of the Goo Goo Dolls

© Ron Elkman/USA TODAY NETWORK

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for May 12, 2019.

HOUR 1

HAPPIER  - MARSHMELLO & BASTILLE

DIAMONDS - RIHANNA

LOSING MY RELIGION -  R.E.M.

SPEECHLESS - DAN & SHAY

THE ONE THAT GOT AWAY -  KATY PERRY               

IN MY BLOOD - SHAWN MENDES

KISS ME  - SIXPENCE NONE THE RICHER

BEAUTIFUL -   BAZZI

YELLOW  - COLDPLAY

DELICATE-  TAYLOR SWIFT

JUST GIVE ME A REASON - PINK & NATE REUSS

SLIDE-  GOO GOO DOLLS

HOUR 2

SHUT UP AND DANCE- WALK THE MOON

CLOSE TO ME -  ELLIE GOULDING

LUCKY-  JASON MRAZ & COLBIE CAILLAT

ROLLING IN THE DEEP-  ADELE

HIGH HOPES -  PANIC AT THE DISCO             

ROUND HERE  -  COUNTING CROWS

LOVE YOURSELF -  ED SHEERAN

TIME AFTER TIME - CYNDI LAUPER & SARAH McLACHLAN

LOVE LIES -   KHALID & NORMANI 

SAY YOU WON’T LET GO  -  JAMES ARTHUR

SMOOTH -ROB THOMAS

JUICE - LIZZO

HOUR 3

DONE FOR ME -   CHARLIE PUTH

THE OLD APRTMENT -  BARENAKED LADIES

A MILLION DREAMS -  PINK

CRAZY - GNARLS BARKLEY

IN MY DAUGHTERS EYES - MARTINA MCBRIDE

TRAMPOLINE  -  SHAED                 

NEED YOU NOW  - LADY ANTEBELLUM

YOU SAY -  LAUREN DAIGLE

TIL I HEAR IT FROM YOU - GIN BLOSSOMS

COOL KIDS  -   ECHOSMITH 

JESSE’S GIRL - RICK SPRINGFIELD

STORY OF MY LIFE - ONE DIRECTION

YOU GET WHAT YOU GIVE -  GRACE GRUNDY

Tags: 
acoustic sunrise

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