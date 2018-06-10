Acoustic Sunrise with Maroon 5, American Authors & More
Acoustic Sunrise with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
HOUR 1
HERE WITHOUT YOU -3 DOORS DOWN
SOME NIGHTS - FUN.
STITCHES-SHAWN MENDES
I’LL BE- EDWIN McCAIN
SHAPE OF YOU - ED SHEERAN
NEXT TO ME - EMELI SANDE
THUNDER-IMAGINE DRAGONS
WHAT ABOUT US - P!NK
COLLIDE -HOWIE DAY
US -JAMES BAY
HAVANA -CAMILLA CABELLO
IN YOUR EYES -JEFFREY GAINES
HOUR 2
LIGHTS DOWN LOW-MAX
DON’T WANNA KNOW- MAROON 5
WHEN WE WERE YOUNG -ADELE
TOO MUCH TO ASK -NIALL HORAN
COUNTING STARS- ONE REPUBLIC
MAGIC - COLBIE CAILLAT
ATTENTION -CHARLIE PUTH
SUDDENLY I SEE- KT TUNSTALL
I WILL WAIT- MUMFORD & SONS
AHEAD OF MYSELF- X AMBASSADORS
I KNEW YOU WERE TROUBLE-TAYLOR SWIFT
TOO GOOD AT GOODBYES-SAM SMITH
HOUR 3
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
ANGEL IN BLUE JEANS-TRAIN
LINGER -THE CRANBERRIES
WHATEVER IT TAKES- IMAGINE DRAGONS
RUDE -MAGIC!
FREE FALLIN’- JOHN MAYER
CHANDELIER-SIA
COUNTING BLUE CARS - DISHWALLA
HAVE IT ALL -JASON MRAZ
PERFECT - ED SHEERAN
BEST DAY OF MY LIFE- AMERICAN AUTHORS
GERONIMO - SHEPPARD