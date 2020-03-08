No Doubt & More On Acoustic Sunrise March 8, 2020
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 8, 2020.
HOUR 1
COLLIDE - HOWIE DAY
BEAUTIFUL PEOPLE- ED SHEERAN
BABYLON - DAVID GRAY
ELASTIC HEART- SIA
SUNDAY MORNING - MAROON 5
NIGHT CHANGES - ONE DIRECTION
MY FAVORITE MISTAKE - SHERYL CROW
TEQUILA - DAN + SHAY
HOW IT’S GONNA BE - THIRD EYE BLIND
DON’T START NOW - DUA LIPA
MY SONGS KNOW….IN THE DARK - FALL OUT BOY
LOCKED OUT OF HEAVEN - BRUNO MARS
THE CAVE - MUMFORD & SONS
HOUR 2
STAY WITH ME - PINK
DRIVE BY - TRAIN
STAND BY YOU - RACHEL PLATTEN
SPIDERWEBS - NO DOUBT
COOL - JONAS BROTHERS
YOU’RE BEAUTIFUL - JAMES BLUNT
TITANIUM (DAVID GUETTA/SIA) -CHARLIE PUTH
SET FIRE TO THE RAIN - ADELE
COME ON GET HIGHER - MATT NATHANSON
BAD AT LOVE - HALSEY
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
100 YEARS - FIVE FOR FIGHTING
SEPTEMBER - TAYLOR SWIFT
HOUR 3
BAD ROMANCE - LADY GAGA
BEFORE YOU GO - LEWIS CAPALDI
DOWN UNDER - COLIN HAY
GOOD AS HELL - LIZZO
THE MAN - ALOE BLACC
SINCE YOU’VE BEEN GONE - KELLY CLARKSON
PUSH - MATCHBOX 20
CLARITY - ZEDD FT. FOXES
A THOUSAND YEARS - CHRISTINA PERRI
IF WE NEVER MET - JOHN K
TOO LITTLE TOO LATE - JOJO
CLOSE TO ME- ELLIE GOULDING
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE - JOHN MAYER