Kelly Clarkson & More On Acoustic Sunrise March 31, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 31, 2019.
HOUR 1
WE DON’T TALK ANYMORE - CHARLIE PUTH
ALREADY GONE - KELLY CLARKSON
GUIDING LIGHT - MUMFORD & SONS
PERFECT - ED SHEERAN
BUDAPEST - GEORGE EZRA
WHO KNEW - PINK
UNSTEADY - X AMBASSADORS
RADIOACTIVE - IMAGINE DRAGONS
DELICATE - TAYLOR SWIFT
HEARTS ON FIRE - GAVIN JAMES
LET HER CRY - HOOTIE & THE BLOWFISH
NO ROOTS - ALICE MERTON
HOUR 2
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
DROPS OF JUPITER - TRAIN
MISSING - EVERYTHING BUT THE GIRL
CLOCKS- COLDPLAY
TIME AFTER TIME - CYNDI & SARAH
ELEANOR RIGBY - THE FRAY
WALK ON THE OCEAN- TOAD THE WET SPROCKET
POMPEII - BASTILLE
SOMEONE LIKE YOU- ADELE
THE REMEDY - JASON MRAZ
AGAINST ALL ODDS - GAVIN DeGRAW
CRAZY - SEAL
HOUR 3
BUBBLY - COLBIE CAILLAT
I’M NOT THE ONLY ONE - SAM SMITH
FREE FALLIN’- JOHN MAYER
3AM - MATCHBOX 20
LIGHT ON- MAGGIE ROGERS
DOWN UNDER - COLIN HAY
TEQUILA - DAN & SHAY
THIS TOWN - NIALL HORAN
ANTS MARCHING - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD -TEARS FOR FEARS
SOMETHING ABOUT YOU - LEVEL 42
IN YOUR EYES - JEFFREY GAINES