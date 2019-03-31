Kelly Clarkson & More On Acoustic Sunrise March 31, 2019

March 31, 2019
Acoustic Sunrise
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Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 31, 2019.

HOUR 1

WE DON’T TALK ANYMORE - CHARLIE PUTH

ALREADY GONE  -   KELLY CLARKSON

GUIDING LIGHT  -  MUMFORD & SONS          

PERFECT  -  ED SHEERAN

BUDAPEST  -  GEORGE EZRA

WHO KNEW  -   PINK

UNSTEADY -  X AMBASSADORS

RADIOACTIVE  -  IMAGINE DRAGONS

DELICATE - TAYLOR SWIFT

HEARTS ON FIRE -  GAVIN JAMES                    

LET HER CRY - HOOTIE & THE BLOWFISH

NO ROOTS  -  ALICE MERTON

HOUR 2

BE ALRIGHT -  DEAN LEWIS

DROPS OF JUPITER - TRAIN

MISSING  -  EVERYTHING BUT THE GIRL

CLOCKS-  COLDPLAY

TIME AFTER TIME - CYNDI & SARAH

ELEANOR RIGBY - THE FRAY   

WALK ON THE OCEAN- TOAD THE WET SPROCKET   

POMPEII -  BASTILLE

SOMEONE LIKE YOU- ADELE

THE REMEDY - JASON MRAZ

AGAINST ALL ODDS - GAVIN DeGRAW

CRAZY  - SEAL

HOUR 3

BUBBLY - COLBIE CAILLAT

I’M NOT THE ONLY ONE -  SAM SMITH

FREE FALLIN’-  JOHN MAYER

3AM  -  MATCHBOX 20

LIGHT ON-  MAGGIE ROGERS

DOWN UNDER -  COLIN HAY

TEQUILA - DAN & SHAY

THIS TOWN  -  NIALL HORAN

ANTS MARCHING -  DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS

EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD -TEARS FOR FEARS

SOMETHING ABOUT YOU - LEVEL 42

IN YOUR EYES -  JEFFREY GAINES

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