Lady Gaga with Bradley Cooper & More On Acoustic Sunrise March 3, 2019

March 3, 2019
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Lady Gaga and Bradley Cooper during the 91st Academy Awards

© Robert Deutsch-USA TODAY NETWORK

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 3, 2019.

HOUR 1

SHUT UP AND DANCE -  WALK THE MOON

TAKE ME TO CHURCH -  HOZIER

I’M LIKE A BIRD -  NELLY FURTADO 

HOW’S IT GONNA BE -THIRD EYE BLIND

SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER)-  ADELE

A LONG DECEMBER -   COUNTING CROWS

THUNDER   -  IMAGINE DRAGONS

ADIA - SARAH McLACHLAN

ORDINARY WORLD  -  DURAN DURAN

NAKED - JAMES ARTHUR   

I DON’T WANNA BE - GAVIN DeGRAW

GERONIMO  - SHEPPARD

HOUR 2

USED TO BE - MATT NATHANSON

LOSING MY RELIGION  - R.E.M.

KING OF PAIN  - ALANIS MORISSETTE

LET’S SEE WHAT THE NIGHT CAN DO -  JASON MRAZ

BE ALRIGHT  -  DEAN LEWIS

WHERE HAVE ALL THE COWBOYS GONE  -  PAULA COLE

HAPPIER  -   MARSHMELLO & BASTILLE    

SOME NIGHTS  -   FUN.

WHATA YA WANT FROM ME -  ADAM LAMBERT

A MILLION DREAMS  -PINK

HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE

STOP AND STARE - ONE REPUBLIC

HOUR 3

EASTSIDE- BENNY BLANCO, HALSEY & KHALID

THINKING OUT LOUD-   ED SHEERAN

YOU SAY- LAUREN DAIGLE

IF YOU’RE GONE - MATCHBOX 20

TEQUILA -  DAN & SHAY

DON’T DREAM IT’S OVER - CROWDED HOUSE

IN MY BLOOD  -SHAWN MENDES

DELICATE -   TAYLOR SWIFT

FAST CAR-SAM SMITH

CRASH INTO ME-DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS

NEW RULES  -  DUA LIPA

SHALLOW  - BRADLEY COOPER & LADY GAGA

Tags: 
acoustic sunrise

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