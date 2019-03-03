Lady Gaga with Bradley Cooper & More On Acoustic Sunrise March 3, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 3, 2019.
HOUR 1
SHUT UP AND DANCE - WALK THE MOON
TAKE ME TO CHURCH - HOZIER
I’M LIKE A BIRD - NELLY FURTADO
HOW’S IT GONNA BE -THIRD EYE BLIND
SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER)- ADELE
A LONG DECEMBER - COUNTING CROWS
THUNDER - IMAGINE DRAGONS
ADIA - SARAH McLACHLAN
ORDINARY WORLD - DURAN DURAN
NAKED - JAMES ARTHUR
I DON’T WANNA BE - GAVIN DeGRAW
GERONIMO - SHEPPARD
HOUR 2
USED TO BE - MATT NATHANSON
LOSING MY RELIGION - R.E.M.
KING OF PAIN - ALANIS MORISSETTE
LET’S SEE WHAT THE NIGHT CAN DO - JASON MRAZ
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
WHERE HAVE ALL THE COWBOYS GONE - PAULA COLE
HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE
SOME NIGHTS - FUN.
WHATA YA WANT FROM ME - ADAM LAMBERT
A MILLION DREAMS -PINK
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
STOP AND STARE - ONE REPUBLIC
HOUR 3
EASTSIDE- BENNY BLANCO, HALSEY & KHALID
THINKING OUT LOUD- ED SHEERAN
YOU SAY- LAUREN DAIGLE
IF YOU’RE GONE - MATCHBOX 20
TEQUILA - DAN & SHAY
DON’T DREAM IT’S OVER - CROWDED HOUSE
IN MY BLOOD -SHAWN MENDES
DELICATE - TAYLOR SWIFT
FAST CAR-SAM SMITH
CRASH INTO ME-DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
NEW RULES - DUA LIPA
SHALLOW - BRADLEY COOPER & LADY GAGA