Lady Gaga with Bradley Cooper & More On Acoustic Sunrise March 3, 2019

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 3, 2019.

HOUR 1

SHUT UP AND DANCE - WALK THE MOON

TAKE ME TO CHURCH - HOZIER

I’M LIKE A BIRD - NELLY FURTADO

HOW’S IT GONNA BE -THIRD EYE BLIND

SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER)- ADELE

A LONG DECEMBER - COUNTING CROWS

THUNDER - IMAGINE DRAGONS

ADIA - SARAH McLACHLAN

ORDINARY WORLD - DURAN DURAN

NAKED - JAMES ARTHUR

I DON’T WANNA BE - GAVIN DeGRAW

GERONIMO - SHEPPARD

HOUR 2

USED TO BE - MATT NATHANSON

LOSING MY RELIGION - R.E.M.

KING OF PAIN - ALANIS MORISSETTE

LET’S SEE WHAT THE NIGHT CAN DO - JASON MRAZ

BE ALRIGHT - DEAN LEWIS

WHERE HAVE ALL THE COWBOYS GONE - PAULA COLE

HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE

SOME NIGHTS - FUN.

WHATA YA WANT FROM ME - ADAM LAMBERT

A MILLION DREAMS -PINK

HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE

STOP AND STARE - ONE REPUBLIC

HOUR 3

EASTSIDE- BENNY BLANCO, HALSEY & KHALID

THINKING OUT LOUD- ED SHEERAN

YOU SAY- LAUREN DAIGLE

IF YOU’RE GONE - MATCHBOX 20

TEQUILA - DAN & SHAY

DON’T DREAM IT’S OVER - CROWDED HOUSE

IN MY BLOOD -SHAWN MENDES

DELICATE - TAYLOR SWIFT

FAST CAR-SAM SMITH

CRASH INTO ME-DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS

NEW RULES - DUA LIPA

SHALLOW - BRADLEY COOPER & LADY GAGA