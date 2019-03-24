Kelly Clarkson & More On Acoustic Sunrise March 24, 2019

March 24, 2019
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Kelly Clarkson

© Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 24, 2019.

HOUR 1

SLOW HANDS -   NIALL HORAN

ADIA - SARAH McLACHLAN

DAUGHTERS  -  JOHN MAYER        

7 YEARS -  LUKAS GRAHAM

WAKE ME UP -  ALOE BLACC

ONE MORE NIGHT -  MAROON 5

IF YOU COULD ONLY SEE - TONIC

POMPEII -  BASTILLE

SHALLOW -  LADY GAGA & BRADLEY COOPER

SPEECHLESS  -  DAN & SHAY                      

CALLING ALL ANGELS - TRAIN

HOUR 2

HONEY, I’M GOOD - ANDY GRAMMER

DON’T-  ED SHEERAN

BOSTON  -  AUGUSTANA

LIGHT ON -  MAGGIE ROGERS

THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK-   SHAWN MENDES

YOUNGBLOOD  -  5 SECONDS OF SUMMER

REALIZE  -  COLBIE CAILLAT

I LIKE ME BETTER  -  LAUV

COUNTING STARS -  ONE REPUBLIC

HAVE IT ALL - JASON MRAZ

A MILLION DREAMS  -   PINK

HANGING BY A MOMENT-   LIFEHOUSE

HOME  -  DAUGHTRY

HOUR 3

THUNDER -  IMAGINE DRAGONS

I WILL WAIT -  MUMFORD & SONS

WALKIN’ IN MEMPHIS  -  MARC COHN

SAY YOU WON’T LET GO  - JAMES ARTHUR

SYMPATHY -  GOO GOO DOLLS

YOU SAY- LAUREN DAIGLE

SOME NIGHTS -  FUN.

TAKE ON ME -    A-HA

MR. KNOW IT ALL -  KELLY CLARKSON 

COLLIDE -   HOWIE DAY

OVER MY HEAD -  THE FRAY

RENEGADES -  X AMBASSADORS

Tags: 
acoustic sunrise

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