Kelly Clarkson & More On Acoustic Sunrise March 24, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 24, 2019.
HOUR 1
SLOW HANDS - NIALL HORAN
ADIA - SARAH McLACHLAN
DAUGHTERS - JOHN MAYER
7 YEARS - LUKAS GRAHAM
WAKE ME UP - ALOE BLACC
ONE MORE NIGHT - MAROON 5
IF YOU COULD ONLY SEE - TONIC
POMPEII - BASTILLE
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
SPEECHLESS - DAN & SHAY
CALLING ALL ANGELS - TRAIN
HOUR 2
HONEY, I’M GOOD - ANDY GRAMMER
DON’T- ED SHEERAN
BOSTON - AUGUSTANA
LIGHT ON - MAGGIE ROGERS
THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK- SHAWN MENDES
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
REALIZE - COLBIE CAILLAT
I LIKE ME BETTER - LAUV
COUNTING STARS - ONE REPUBLIC
HAVE IT ALL - JASON MRAZ
A MILLION DREAMS - PINK
HANGING BY A MOMENT- LIFEHOUSE
HOME - DAUGHTRY
HOUR 3
THUNDER - IMAGINE DRAGONS
I WILL WAIT - MUMFORD & SONS
WALKIN’ IN MEMPHIS - MARC COHN
SAY YOU WON’T LET GO - JAMES ARTHUR
SYMPATHY - GOO GOO DOLLS
YOU SAY- LAUREN DAIGLE
SOME NIGHTS - FUN.
TAKE ON ME - A-HA
MR. KNOW IT ALL - KELLY CLARKSON
COLLIDE - HOWIE DAY
OVER MY HEAD - THE FRAY
RENEGADES - X AMBASSADORS