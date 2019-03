Kelly Clarkson & More On Acoustic Sunrise March 24, 2019

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 24, 2019.

HOUR 1

SLOW HANDS - NIALL HORAN

ADIA - SARAH McLACHLAN

DAUGHTERS - JOHN MAYER

7 YEARS - LUKAS GRAHAM

WAKE ME UP - ALOE BLACC

ONE MORE NIGHT - MAROON 5

IF YOU COULD ONLY SEE - TONIC

POMPEII - BASTILLE

SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER

SPEECHLESS - DAN & SHAY

CALLING ALL ANGELS - TRAIN

HOUR 2

HONEY, I’M GOOD - ANDY GRAMMER

DON’T- ED SHEERAN

BOSTON - AUGUSTANA

LIGHT ON - MAGGIE ROGERS

THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK- SHAWN MENDES

YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER

REALIZE - COLBIE CAILLAT

I LIKE ME BETTER - LAUV

COUNTING STARS - ONE REPUBLIC

HAVE IT ALL - JASON MRAZ

A MILLION DREAMS - PINK

HANGING BY A MOMENT- LIFEHOUSE

HOME - DAUGHTRY

HOUR 3

THUNDER - IMAGINE DRAGONS

I WILL WAIT - MUMFORD & SONS

WALKIN’ IN MEMPHIS - MARC COHN

SAY YOU WON’T LET GO - JAMES ARTHUR

SYMPATHY - GOO GOO DOLLS

YOU SAY- LAUREN DAIGLE

SOME NIGHTS - FUN.

TAKE ON ME - A-HA

MR. KNOW IT ALL - KELLY CLARKSON

COLLIDE - HOWIE DAY

OVER MY HEAD - THE FRAY

RENEGADES - X AMBASSADORS