Rob Thomas & More On Acoustic Sunrise March 10, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 10, 2019.
HOUR 1
IRIS- GOO GOO DOLLS
ALL I WANNA DO - SHERYL CROW
THE RIDDLE - FIVE FOR FIGHTING
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
EVERYTHING YOU WANT-VERTICAL HORIZON
DON’T YOU WANNA STAY-JASON ALDEAN & KELLY CLARKSON
USED TO BE - MATT NATHANSON
IN MY PLACE - COLDPLAY
WHY- ANNIE LENNOX
SHOTGUN - GEORGE EZRA
LOVE SONG - SARA BAREILLES
AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS
HOUR 2
OVER MY HEAD - THE FRAY
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
YOU SAY - LAUREN DAIGLE
TOO CLOSE - ALEX CLARE
FEEL IT STILL - PORTUGAL. THE MAN
ANGEL - SARAH & SANTANA
WE DON’T TALK ANYMORE - CHARLIE PUTH
GRENADE - BRUNO MARS
BROKEN - LOVELY THE BAND
BETTER TOGETHER - JACK JOHNSON
NO ROOTS - ALICE MERTON
THIS TOWN- NIALL HORAN
HOUR 3
SHALLOW - BRADLEY COOPER & LADY GAGA
COUNTING BLUE CARS - DISHWALLA
SMOOTH - ROB THOMAS
HAVE IT ALL - JASON MRAZ
DREAMS - THE CRANBERRIES
HOLDING BACK THE YEARS- SIMPLY RED
THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK - SHAWN MENDES
LET HER CRY - HOOTIE & THE BLOWFISH
ANTS MARCHING - DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
SPEECHLESS - DAN & SHAY
A MILLION DREAMS - PINK
NO SUCH THING - JOHN MAYER