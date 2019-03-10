Rob Thomas & More On Acoustic Sunrise March 10, 2019

March 10, 2019
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Rob Thomas

© Ron Elkman/USA TODAY NETWORK

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Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for March 10, 2019.

HOUR 1

IRIS- GOO GOO DOLLS

ALL I WANNA DO -  SHERYL CROW

THE RIDDLE -  FIVE FOR FIGHTING        

WHATEVER IT TAKES -  IMAGINE DRAGONS

EVERYTHING YOU WANT-VERTICAL HORIZON

DON’T YOU WANNA STAY-JASON ALDEAN & KELLY CLARKSON

USED TO BE   - MATT NATHANSON

IN MY PLACE  - COLDPLAY

WHY- ANNIE LENNOX

SHOTGUN -  GEORGE EZRA      

LOVE SONG  - SARA BAREILLES

AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS

HOUR 2

OVER MY HEAD  - THE FRAY

YOUNGBLOOD -  5 SECONDS OF SUMMER

YOU SAY  -  LAUREN DAIGLE

TOO CLOSE  -  ALEX CLARE

FEEL IT STILL -  PORTUGAL. THE MAN

ANGEL  -  SARAH & SANTANA

WE DON’T TALK ANYMORE - CHARLIE PUTH    

GRENADE  - BRUNO MARS

BROKEN -  LOVELY THE BAND

BETTER TOGETHER -  JACK JOHNSON

NO ROOTS -  ALICE MERTON

THIS TOWN-  NIALL HORAN

HOUR 3

SHALLOW  -  BRADLEY COOPER  & LADY GAGA

COUNTING BLUE CARS -  DISHWALLA

SMOOTH -  ROB THOMAS

HAVE IT ALL - JASON MRAZ

DREAMS - THE CRANBERRIES

HOLDING BACK THE YEARS- SIMPLY RED

THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK  - SHAWN MENDES

LET HER CRY -  HOOTIE & THE BLOWFISH

ANTS MARCHING -  DAVE MATTHEWS  & TIM REYNOLDS  

SPEECHLESS - DAN & SHAY

A MILLION DREAMS -  PINK

NO SUCH THING - JOHN MAYER

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