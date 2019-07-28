Bon Jovi & More On Acoustic Sunrise July 28, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for July 28, 2019.
HOUR 1
DELICATE- TAYLOR SWIFT
SOAK UP THE SUN - SHERYL CROW
SAFE & SOUND - CAPITOL CITIES
NIGHTMARE - HALSEY
AFRICA - WEEZER
COMPLICATED - AVRIL LAVIGNE
ME (Taylor cover) - FREYA RIDINGS
WONDERWALL - OASIS
SAY SOMETHING - A GREAT BIG WORLD
TRAMPLOINE - SHAED
JAR OF HEARTS - CHRISTINA PERRI
NEVER REALLY OVER - KATY PERRY
HOUR 2
THE MIDDLE- MAREN MORRIS
LIVING ON A PRAYER - BON JOVI
NO ONE - ALICIA KEYS
EVERLONG - FOO FIGHTERS
SET FIRE TO THE RAIN - ADELE
NO SUCH THING - JOHN MAYER
LOVE ME HARDER - ARIANA GRANDE & THE WEEKND
BELIEVER - IMAGINE DRAGONS
I TOOK A PILL IN IBIZA - MIKE POSNER
(GOOD RIDDANCE) TIME OF YOUR LIFE - GREEN DAY
DOG DAYS ARE OVER - FLORENCE & THE MACHINE
HAVANA - CAMILA CABELLO
HOUR 3
HAPPY - MAROON 5
HIGH HOPES - PANIC AT THE DISCO
WHAT ABOUT US - PINK
EVERYTHING SHE WANTS - GEORGE MICHAEL
BAD AT LOVE - HALSEY
ANGEL - SHAGGY & STING
I DON’T CARE - ED SHEERAN
MR. BRIGHTSIDE - THE KILLERS
TEQUILA - DAN + SHAY
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - IZ KAMAKAWIWO’OLE
NOT OVER YOU - GAVIN DEGRAW
THAT’S WHAT I LIKE - BRUNO MARS
BEAUTIFUL - CHRISTINA AGUILERA