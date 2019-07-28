Bon Jovi & More On Acoustic Sunrise July 28, 2019

July 28, 2019
Acoustic Sunrise
Jon Bon Jovi of Bon Jovi performs

(Photo by Skip Bolen/Getty Images)

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for July 28, 2019.

HOUR 1

DELICATE- TAYLOR SWIFT

SOAK UP THE SUN - SHERYL CROW

SAFE & SOUND - CAPITOL CITIES 

NIGHTMARE - HALSEY

AFRICA - WEEZER

COMPLICATED -  AVRIL LAVIGNE

ME  (Taylor cover) -  FREYA RIDINGS

WONDERWALL - OASIS

SAY SOMETHING -  A GREAT BIG WORLD

TRAMPLOINE - SHAED

JAR OF HEARTS - CHRISTINA PERRI

NEVER REALLY OVER -  KATY PERRY

HOUR 2

THE MIDDLE-  MAREN MORRIS

LIVING ON A PRAYER - BON JOVI

NO ONE -  ALICIA KEYS

EVERLONG -   FOO FIGHTERS

SET FIRE TO THE RAIN -  ADELE

NO SUCH THING -  JOHN MAYER

LOVE ME HARDER -  ARIANA GRANDE & THE WEEKND

BELIEVER  -  IMAGINE DRAGONS

I TOOK A PILL IN IBIZA -  MIKE POSNER

(GOOD RIDDANCE) TIME OF YOUR LIFE - GREEN DAY

DOG DAYS ARE OVER - FLORENCE & THE MACHINE

HAVANA - CAMILA CABELLO

HOUR 3

HAPPY -   MAROON 5

HIGH HOPES -  PANIC AT THE DISCO

WHAT ABOUT US - PINK

EVERYTHING SHE WANTS - GEORGE MICHAEL

BAD AT LOVE - HALSEY

ANGEL -  SHAGGY & STING

I DON’T CARE -  ED SHEERAN

MR. BRIGHTSIDE -  THE KILLERS

TEQUILA  - DAN + SHAY

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW  - IZ KAMAKAWIWO’OLE

NOT OVER YOU - GAVIN DEGRAW

THAT’S WHAT I LIKE  -  BRUNO MARS

BEAUTIFUL - CHRISTINA AGUILERA

Tags: 
acoustic sunrise

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