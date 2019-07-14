No Doubt & More On Acoustic Sunrise July 14, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Matthew Reid powered by The Woodhouse Day Spa, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for July 14, 2019.
HOUR 1
YOU BELONG WITH ME - TAYLOR SWIFT
REHAB - AMY WINEHOUSE
DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI
FAST CAR - TRACY CHAPMAN
FORGET YOU - CEE LO GREEN
I DON’T CARE - ED SHEERAN
ROLLING IN THE DEEP - ADELE
AS LONG AS YOU LOVE ME - BACKSTREET BOYS
WITHOUT ME - HALSEY
WHEN I WAS YOUR MAN - BRUNO MARS
I DON’T WANNA BE - GAVIN DEGRAW
NEVER BE THE SAME - CAMILA CABELLO
HOUR 2
TREAT YOU BETTER - SHAWN MENDES
CALL ME MAYBE - CARLEY RAE JEPSEN
THE REMEDY - JASON MRAZ
SHALLOW - LADY GAGA
CLOCKS - CLOCKS
ALL OF ME - JOHN LEGEND
CHANDELIER - SIA
HAPPIER - BASTILLE & MARSHMELLO
LIPS ARE MOVING - MEGHAN TRAINOR
UNDERNEATH IT ALL - NO DOUBT
THUNDER - IMAGINE DRAGONS
I LIKE ME BETTER - LAUV
HOUR 3
PINK HOUSES - JOHN MELLENCAMP
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
RUDE - MAGIC
LONELY NO MORE - ROB THOMAS
KISS ME - SIXPENCE NONE THE RICHER
SPEECHLESS - DAN & SHAY
HERE - ALESSIA CARA
DROPS OF JUPITER - TRAIN
HOW LONG - CHARLIE PUTH
SIT NEXT TO ME - FOSTER THE PEOPLE
SEMI CHARMED LIFE - THIRD EYE BLIND
SHUT UP AND DANCE - WALK THE MOON