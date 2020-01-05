Taylor Swift & More On Acoustic Sunrise January 5, 2020
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for January 5, 2020.
HOUR 1
SEPTEMBER (EW&F) - TAYLOR SWIFT
HANGIN’ BY A MOMENT - LIFEHOUSE
ROCKABYE - ANNE-MARIE
TEENAGE DREAM - KATY PERRY
COOL KIDS -ECHOSMITH
OVER MY HEAD (CABLE CAR) - THE FRAY
OLD TOWN ROAD - BASTILLE
NEW RULES - DUA LIPA
NO SUCH THING - JOHN MAYER
THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK -SHAWN MENDES
BABY ONE MORE TIME (BRITNEY)- ED SHEERAN
FIX YOU - COLDPLAY
GRAVEYARD - HALSEY
HOUR 2
KRYPTONITE - 3 DOORS DOWN
TRUTH HURTS- LIZZO
STAY (I MISSED YOU) - LISA LOEB
PRAYING - KE$HA
SOUTH OF THE BORDER - ED SHEERAN/CAMILA CABELLO
IRIS -GOO GOO DOLLS
FAST CAR (TRACY CHAPMAN) - SAM SMITH
THANK YOU -DIDO
TRAMPOLINE - SHAED
THAT’S WHAT I LIKE - BRUNO MARS
10,000 HOURS - JUSTIN BIEBER w/ DAN + SHAY
BRIAN WILSON - BNL
CHEAP THRILLS -SIA
CAPITAL CITIES - SAFE AND SOUND
HOUR 3
JUST GIVE ME A REASON - PINK
SHUT UP AND DANCE - WALK THE MOON
THE BONES - MAREN MORRIS
BEHIND THESE HAZEL EYES - KELLY CLARKSON
LOVE LIES -KHALID ft. NORMANI
OUT OF TOUCH - HALL & OATES
NATURAL- IMAGINE DRAGONS
PUSH - MATCHBOX 20
ALL ABOUT THAT BASS - MEGHAN TRAINOR
SHE WILL BE LOVED - MAROON 5
DON’T KNOW WHY- NORAH JONES
FOLLOW ME - UNCLE KRACKER
DANCE MONKEY - TONES AND I