Jason Mraz & More On Acoustic Sunrise January 20, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for January 20, 2019.
HOUR 1
RHYTHM OF LOVE - PLAIN WHITE T’s
WHAT ABOUT US - PINK
NO SUCH THING -JOHN MAYER
I WON’T GIVE UP -JASON MRAZ
YOU LEARN - ALANIS MORISSETTE
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
LIGHTS DOWN LOW - MAX
THE ONE THAT GOT AWAY- KATY PERRY
ONE MORE NIGHT - MAROON 5
USED TO BE - MATT NATHANSON
I DON’T WANNA WAIT - PAULA COLE
TEQUILA - DAN & SHAY
HOUR 2
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
COUNTING STARS - ONE REPUBLIC
HAVANA - CAMILA CABELLO
LOVE SOMEONE - LUKAS GRAHAM
EVERYDAY IS A WINDING ROAD - SHERYL CROW
RENEGADES - X AMBASSADORS
2002 - ANNE-MARIE
DROPS OF JUPITER - TRAIN
BEYOND - LEON BRIDGES
CLOCKS - COLDPLAY
IF I DIE YOUNG- THE BAND PERRY
HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE
HOUR 3
THERE’S NOTHIN’ HOLDING ME BACK - SHAWN MENDES
DREAMS - THE CRANBERRIES
HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE
I’LL BE - EDWIN McCAIN
GRENADE - BRUNO MARS
DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI
CASTLE ON THE HILL - ED SHEERAN
THIS TOWN - NIALL HORAN
A MILLION DREAMS - PINK
HAVE IT ALL - JASON MRAZ
DELICATE -TAYLOR SWIFT
THIS LOVE - MAROON 5