Jason Mraz & More On Acoustic Sunrise January 20, 2019

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for January 20, 2019.

HOUR 1

RHYTHM OF LOVE - PLAIN WHITE T’s

WHAT ABOUT US - PINK

NO SUCH THING -JOHN MAYER

I WON’T GIVE UP -JASON MRAZ

YOU LEARN - ALANIS MORISSETTE

YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER

LIGHTS DOWN LOW - MAX

THE ONE THAT GOT AWAY- KATY PERRY

ONE MORE NIGHT - MAROON 5

USED TO BE - MATT NATHANSON

I DON’T WANNA WAIT - PAULA COLE

TEQUILA - DAN & SHAY

HOUR 2

BE ALRIGHT - DEAN LEWIS

COUNTING STARS - ONE REPUBLIC

HAVANA - CAMILA CABELLO

LOVE SOMEONE - LUKAS GRAHAM

EVERYDAY IS A WINDING ROAD - SHERYL CROW

RENEGADES - X AMBASSADORS

2002 - ANNE-MARIE

DROPS OF JUPITER - TRAIN

BEYOND - LEON BRIDGES

CLOCKS - COLDPLAY

IF I DIE YOUNG- THE BAND PERRY

HANGING BY A MOMENT - LIFEHOUSE

HOUR 3

THERE’S NOTHIN’ HOLDING ME BACK - SHAWN MENDES

DREAMS - THE CRANBERRIES

HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE

I’LL BE - EDWIN McCAIN

GRENADE - BRUNO MARS

DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI

CASTLE ON THE HILL - ED SHEERAN

THIS TOWN - NIALL HORAN

A MILLION DREAMS - PINK

HAVE IT ALL - JASON MRAZ

DELICATE -TAYLOR SWIFT

THIS LOVE - MAROON 5