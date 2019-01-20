Jason Mraz & More On Acoustic Sunrise January 20, 2019

January 20, 2019
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Jason Mraz

© Ron Elkman/USA TODAY NETWORK

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for January 20, 2019.

HOUR 1

RHYTHM OF LOVE  -  PLAIN WHITE T’s

WHAT ABOUT US  - PINK

NO SUCH THING  -JOHN MAYER        

I WON’T GIVE UP -JASON MRAZ

YOU LEARN  - ALANIS MORISSETTE

YOUNGBLOOD  -   5 SECONDS OF SUMMER

LIGHTS DOWN LOW - MAX

THE ONE THAT GOT AWAY-  KATY PERRY

ONE MORE NIGHT  - MAROON 5

USED TO BE  -  MATT NATHANSON                     

I DON’T WANNA WAIT -    PAULA COLE

TEQUILA - DAN & SHAY

HOUR 2

BE ALRIGHT  -   DEAN LEWIS

COUNTING STARS - ONE REPUBLIC

HAVANA  -  CAMILA CABELLO

LOVE SOMEONE -  LUKAS GRAHAM

EVERYDAY IS A WINDING ROAD -   SHERYL CROW

RENEGADES -   X AMBASSADORS

2002 -  ANNE-MARIE         

DROPS OF JUPITER - TRAIN

BEYOND -  LEON BRIDGES

CLOCKS - COLDPLAY

IF I DIE YOUNG- THE BAND PERRY

HANGING BY A MOMENT -  LIFEHOUSE

HOUR 3

THERE’S NOTHIN’ HOLDING ME BACK  - SHAWN MENDES

DREAMS -  THE CRANBERRIES

HAPPIER -     MARSHMELLO & BASTILLE

I’LL BE  -   EDWIN McCAIN

GRENADE  - BRUNO MARS

DANCING WITH A STRANGER  -  SAM SMITH & NORMANI

CASTLE ON THE HILL -  ED SHEERAN

THIS TOWN   -   NIALL HORAN

A MILLION DREAMS  -  PINK

HAVE IT ALL -  JASON MRAZ

DELICATE  -TAYLOR SWIFT

THIS LOVE -  MAROON 5

Tags: 
acoustic sunrise

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