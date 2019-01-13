Matt Nathanson & More On Acoustic Sunrise January 13, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for January 13, 2019.
HOUR 1
SHAPE OF YOU - ED SHEERAN
LOVE SONG - SARA BAREILLES
THIS TOWN - NIALL HORAN
YOUR BODY IS A WONDERLAND - JOHN MAYER
THE WORLD I KNOW - COLLECTIVE SOUL
TIED DOWN - COLBIE CAILLAT
WE ARE YOUNG - FUN.
A THOUSAND MILES - VANESSA CARLTON
LOST IN JAPAN- SHAWN MENDES
COOL KIDS- ECHOSMITH
DANCING ON MY OWN - CALUM SCOTT
BREAKEVEN-THE SCRIPT
HOUR 2
COUNTING BLUE CARS- DISHAWALLA
I LIVED - ONE REPUBLIC
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
FOLLOW THROUGH - GAVIN DeGRAW
SHOTGUN - GEORGE EZRA
FOLLOW ME - UNCLE KRACKER
WHEN WE WERE YOUNG- ADELE
WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS
USED TO BE - MATT NATHANSON
IF YOU’RE GONE - MATCHBOX 20
SOMETHING ABOUT YOU-LEVEL 42
HOUR 3
STITCHES - SHAWN MENDES
CRAZY - GNARLS BARKLEY
LOOK AFTER YOU - THE FRAY
LOVE SOMEONE - LUKAS GRAHAM
I WILL WAIT - MUMFORD & SONS
GERONIMO- SHEPPARD
HAPPIER - MARSHMELLO & BASTILLE
HOME - PHILLIP PHILLIPS
A MILLION DREAMS - PINK
PERFECT - ED SHEERAN
NO ROOTS - ALICE MERTON
SLIDE- GOO GOO DOLLS