Matt Nathanson & More On Acoustic Sunrise January 13, 2019

January 13, 2019
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
Matt Nathanson

© Ron Elkman/USA TODAY NETWORK

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for January 13, 2019.

HOUR 1

SHAPE OF YOU - ED SHEERAN

LOVE SONG - SARA BAREILLES

THIS TOWN   -  NIALL HORAN        

YOUR BODY IS A WONDERLAND -  JOHN MAYER

THE WORLD I KNOW  - COLLECTIVE SOUL

TIED DOWN -  COLBIE CAILLAT

WE ARE YOUNG -  FUN.

A THOUSAND MILES - VANESSA CARLTON

LOST IN JAPAN- SHAWN MENDES

COOL KIDS-  ECHOSMITH                       

DANCING ON MY OWN -  CALUM SCOTT

BREAKEVEN-THE SCRIPT

HOUR 2

COUNTING BLUE CARS-  DISHAWALLA

I LIVED - ONE REPUBLIC

SHALLOW  - LADY GAGA & BRADLEY COOPER

YOUNGBLOOD  - 5 SECONDS OF SUMMER

FOLLOW THROUGH - GAVIN DeGRAW

SHOTGUN  -  GEORGE EZRA

FOLLOW ME -  UNCLE KRACKER

WHEN WE WERE YOUNG- ADELE

WHATEVER IT TAKES - IMAGINE DRAGONS

USED TO BE -  MATT NATHANSON

IF YOU’RE GONE -  MATCHBOX 20

SOMETHING ABOUT YOU-LEVEL 42

HOUR 3

STITCHES - SHAWN MENDES

CRAZY  - GNARLS BARKLEY

LOOK AFTER YOU - THE FRAY

LOVE SOMEONE   -  LUKAS GRAHAM

I WILL WAIT  -  MUMFORD & SONS

GERONIMO-  SHEPPARD

HAPPIER -   MARSHMELLO & BASTILLE

HOME -  PHILLIP PHILLIPS

A MILLION DREAMS - PINK

PERFECT -  ED SHEERAN

NO ROOTS - ALICE MERTON

SLIDE- GOO GOO DOLLS

Tags: 
acoustic sunrise

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