Ed Sheeran & More On Acoustic Sunrise January 12, 2020
The Acoustic Sunrise is your weekly escape featuring great music and great vibes. Every Sunday morning you’ll hear a great mix of unplugged, stripped down and exclusive live performances from today’s biggest artists and your favorites of all time. Plus great stories about the songs and artists you love. Tune in 8 a.m. until 11 a.m. Sunday mornings on Star 102 Cleveland!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for January 12, 2020.
HOUR 1
CUTS LIKE A KNIFE - BRYAN ADAMS
CLOSE TO ME - ELLIE GOULDING
DOG DAYS ARE OVER - FLORENCE & THE MACHINE
IF I AIN’T GOT YOU - ALICIA KEYS
I DON’T WANNA BE - GAVIN DEGRAW
BEFORE YOU GO - LEWIS CAPALDI
BREAK YOUR HEART -TAIO CRUZ
KILLING ME SOFTLY - COLBIE CAILLET
ONE WEEK - BARENAKED LADIES
SHAPE OF YOU -ED SHEERAN
DON’T - ED SHEERAN
A TEAM - ED SHEERAN
HOUR 2
DARK HORSE- KATY PERRY
BEST DAY OF MY LIFE- AMERICAN AUTHORS
DONE FOR ME -CHARLIE PUTH
10,000 HOURS- DAN + SHAY ft JUSTIN BIEBER
DANCING WITH A STRANGER - SAM & NORMANI
DROP OF JUPITER -TRAIN
LOVE ME HARDER - ARIANA GRANDE AND THE WEEKND
MY IMMORTAL - EVANESCENCE
GOOD AS HELL - LIZZO
CAN’T HELP FALLING IN LOVE - TWENTY ONE PILOTS
22 -TAYLOR SWIFT
BLANK SPACE - TAYLOR SWIFT
LOVER - TAYLOR SWIFT
HOUR 3
AMAZING - AEROSMITH
TRAMPOLINE - SHAED
MISERY - MAROON 5
STAY - ALESSIA CARA
DAUGHTERS - JOHN MAYER
YOUNGBLOOD -5 SECONDS OF SUMMER
COLDWATER- JUSTIN BIEBER
SMOOTH - ROB THOMAS
SOMEONE LIKE YOU - ADELE
WHEN I WAS YOUR MAN - BRUNO MARS
GRENADE - BRUNO MARS
JUST THE WAY YOU ARE - BRUNO MARS