Acoustic Sunrise with Imagine Dragons, Jack Johnson & More
Star 102's Acoustic Sunrise is your Sunday Morning Escape, every Sunday from 8am to 11am.
So, grab a cup of coffee, the Sunday paper, and ease in to the best day of the week with Acoustic Sunrise with host Dan O’Brien. The best reason to get up early on Sunday morning!
HOUR 1
NAME-GOO GOO DOLLS
LOVE SONG - SARA BAREILLES
LIGHTS DOWN LOW- MAX
I WILL WAIT -MUMFORD & SONS
ON THE LOOSE -NIALL HORAN
I NEVER TOLD YOU-COLBIE CAILLAT
I LIVED - ONE REPUBLIC
HEY THERE, DELILAH-PLAIN WHITE T’s
NO ROOTS - ALICE MERTON
LATCH- SAM SMITH
ALL I WANNA DO -SHERYL CROW
UPSIDE DOWN - JACK JOHNSON
HOUR 2
HAVANA -CAMILLA CABELLO
FORGET YOU - CEE-LO GREEN
PERFECT - ED SHEERAN
AHEAD OF MYSELF - X AMBASSADORS
WALK ON THE OCEAN -TOAD THE WET SPROCKET
WILD HORSES -THE SUNDAYS
IN MY BLOOD - SHAWN MENDES
GRENADE -BRUNO MARS
LET IT GO-JAMES BAY
HEARTS ON FIRE-GAVIN JAMES
HEY, SOUL SISTER-TRAIN
NEW RULES-DUA LIPA
HOUR 3
BELIEVER -IMAGINE DRAGONS
STORY OF MY LIFE- ONE DIRECTION
WE ARE YOUNG - FUN.
HAVE IT ALL- JASON MRAZ
BREAKAWAY- KELLY CLARKSON
MISSING YOU -JOHN WAITE
WON’T GO HOME WITHOUT YOU-MAROON 5
ATTENTION - CHARLIE PUTH
KING OF PAIN - ALANIS MORISSETTE
SIT NEXT TO ME-FOSTER THE PEOPLE
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE-JOHN MAYER
COUNTING STARS -ONE REPUBLIC