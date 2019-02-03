John Mayer & More On Acoustic Sunrise February 3, 2019

February 3, 2019
Acoustic Sunrise
Acoustic Sunrise
John Mayer

© imageSPACE

Categories: 
Acoustic Sunrise
Music

ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!

Your Star 102 acoustic sunrise setlist for February 3, 2019.

HOUR 1

YOUNGBLOOD -  5 SECONDS OF SUMMER

WE DON’T TALK ANYMORE- CHARLIE PUTH

MISSING - EVERYTHING BUT THE GIRL   

IT’S TIME- IMAGINE DRAGONS

SAY YOU WON’T LET GO -JAMES ARTHUR

NEXT TO ME - EMELI SANDE

BROKEN -  LOVELY THE BAND

THE SPACE BETWEEN-  DAVE MATTHEWS

HAND IN MY POCKET - ALANIS MORISSETTE

USED TO BE -  MATT NATHANSON                     

DESPARATELY WANTING- BETTER THAN EZRA

MIGHT NOT LIKE ME-  BRYNN ELLIOTT

HOUR 2

SHALLOW  -  LADY GAGA & BRADLEY COOPER

SOME NIGHTS  - FUN.

ONLY WANNA BE WITH YOU -  HOOTIE & THE BLOWFISH

DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI

COLLIDE -  HOWIE DAY

BOYS OF SUMMER - KT TUNSTALL

UNSTEADY -  X AMBASSADORS

FINE BY ME -  ANDY GRAMMER & COLBIE CAILLAT

SAVE A PRAYER-  DURAN DURAN

SHOTGUN -  GEORGE EZRA

POMPEII -  BASTILLE

WILD HORSES - THE SUNDAYS

HOUR 3

BE ALRIGHT  -  DEAN LEWIS

BREAKAWAY - KELLY CLARKSON

CUTS LIKE A KNIFE- BRYAN ADAMS

LOVE SOMEONE -  LUKAS GRAHAM

OVER MY HEAD - THE FRAY

DELICATE-   TAYLOR SWIFT

TEQUILA - DAN & SHAY

FOLLOW THROUGH -   GAVIN DeGRAW

A MILLION DREAMS -  PINK

THERE’S NOTHIN’ HOLDING ME BACK-  SHAWN MENDES

YOU SAY- LAUREN DAIGLE

WAITING ON THE WORLD TO CHANGE  -  JOHN MAYER

Tags: 
acoustic sunrise

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