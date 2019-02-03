John Mayer & More On Acoustic Sunrise February 3, 2019
ACOUSTIC SUNRISE with Dan O’Brien, Sunday mornings at 8am-11am, brings you unplugged and acoustic versions of YOUR favorite songs that can’t be heard anywhere else!
Your Star 102 acoustic sunrise setlist for February 3, 2019.
HOUR 1
YOUNGBLOOD - 5 SECONDS OF SUMMER
WE DON’T TALK ANYMORE- CHARLIE PUTH
MISSING - EVERYTHING BUT THE GIRL
IT’S TIME- IMAGINE DRAGONS
SAY YOU WON’T LET GO -JAMES ARTHUR
NEXT TO ME - EMELI SANDE
BROKEN - LOVELY THE BAND
THE SPACE BETWEEN- DAVE MATTHEWS
HAND IN MY POCKET - ALANIS MORISSETTE
USED TO BE - MATT NATHANSON
DESPARATELY WANTING- BETTER THAN EZRA
MIGHT NOT LIKE ME- BRYNN ELLIOTT
HOUR 2
SHALLOW - LADY GAGA & BRADLEY COOPER
SOME NIGHTS - FUN.
ONLY WANNA BE WITH YOU - HOOTIE & THE BLOWFISH
DANCING WITH A STRANGER - SAM SMITH & NORMANI
COLLIDE - HOWIE DAY
BOYS OF SUMMER - KT TUNSTALL
UNSTEADY - X AMBASSADORS
FINE BY ME - ANDY GRAMMER & COLBIE CAILLAT
SAVE A PRAYER- DURAN DURAN
SHOTGUN - GEORGE EZRA
POMPEII - BASTILLE
WILD HORSES - THE SUNDAYS
HOUR 3
BE ALRIGHT - DEAN LEWIS
BREAKAWAY - KELLY CLARKSON
CUTS LIKE A KNIFE- BRYAN ADAMS
LOVE SOMEONE - LUKAS GRAHAM
OVER MY HEAD - THE FRAY
DELICATE- TAYLOR SWIFT
TEQUILA - DAN & SHAY
FOLLOW THROUGH - GAVIN DeGRAW
A MILLION DREAMS - PINK
THERE’S NOTHIN’ HOLDING ME BACK- SHAWN MENDES
YOU SAY- LAUREN DAIGLE
WAITING ON THE WORLD TO CHANGE - JOHN MAYER